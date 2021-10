Sueca oferirà diverses activitats per als i les més joves per Halloween

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, està preparant una sèrie d’activitats per a la celebració d’Halloween. Els pròxims dies 30 i 31 d’octubre, de 17.30 a 21.30 hores, els i les més atrevits/des podran gaudir recorrent un espectacular Passatge del Terror que enguany, com a novetat, està preparant un grup de persones voluntàries. Des de la Regidoria s’anima a tota aquell ciutadà i ciutadana que vulga participar en este muntatge, al fet que s’apunte, ja que encara queden diversos dies de treball. L’únic requisit és tindre com a mínim 8 anys. Les entrades per a poder visitar el Passatge del Terror tindran el preu d’1 euro, i es podran adquirir a partir del 27 d’octubre, de 18 a 20 hores, en el Casal Jove. “Des de la Regidoria de Joventut, m’agradaria animar a les famílies i joves a participar en esta activitat, que torna després de dos anys, ja que l’última vegada que es va oferir va tindre un gran acolliment entre la ciutadania. Espere que enguany també la gaudisquen molt”, ha afirmat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

A més, en la placeta del Casal Jove s’instal·laran inflables i s’oferiran tallers d’animació, com ara canta jocs, pinta cares, etc.