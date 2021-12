Sueca oferirà una programació mensual d’activitats per a l’oci i cursos de formació per a la població més jove del municipi

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, ha presentat la programació d’activitats i tallers que ha preparat per al mes de gener destinats a la població més jove del municipi. “Des del departament, hem preparat un programa que inclou, des d’activitats perquè gaudisquen de l’oci fins a cursos per a millorar la seua formació acadèmica; tot això sota l’estricte compliment sempre de la normativa sanitària anti-covid. Enguany organitzarem les activitats a través de programacions juvenils mensuals com esta que ara presentem, per a potenciar l’oci i la formació a través de cursos gratuïts dirigits al col·lectiu juvenil”, ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

L’oferta d’oci i formació per a la joventut del municipi consistirà en:

Taller de Maquillatge, que s’oferirà el divendres 14 de gener, en el Casal Jove, de 18 a 20 hores, per a majors de 12 anys. Les inscripcions podran realitzar-se del 10 al 13 de gener, de 18 a 20 hores.

Curs de Monitor d’Educació Especial, que s’oferirà del 17 al 20 de gener, de 17.30 a 20.30, en el Casal Jove, per a joves a partir de 16 anys. Les inscripcions podran realitzar-se del 10 al 13 de gener, de 18 a 20 hores.

Joc de Mesa ‘Dixit’, que tindrà lloc el divendres 28 de gener, de 18.30 a 20.30 hores, en el Casal Jove, per a xiquets i xiquetes majors de 8 anys.

Visita a un Rocòdrom, amb eixida des del Pavelló Cobert a València, el dia 29 de gener. En esta activitat, que tindrà un preu de 3 euros, podran participar els i les menors a partir de 8 anys. Les inscripcions podran realitzar-se del 10 al 20 de gener, de 18 a 20 hores.

Totes les inscripcions es realitzaran en el Casal Jove. Les tres primeres activitats seran gratuïtes i la visita al Rocòdrom tindrà un preu de 3 euros. Per a més informació, les persones interessades poden escriure al correu joventut@sueca.es o telefonar al 600 69 13 90.