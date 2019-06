Sueca oferix als estudiants la possibilitat de participar en el programa La Dipu et beca

Connect on Linked in

Els interessats podran presentar la seua sol·licitud en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament fins al divendres 14 de juny

L’Ajuntament de Sueca ha convocat un any més les bases per a participar en el programa “La Dipu et beca”, gràcies al qual el consistori i la Diputació de València ofereixen la possibilitat que 22 joves de la localitat puguen realitzar pràctiques remunerades al consistori, durant els mesos de juliol i agost. Esta iniciativa va destinada a estudiants d’almenys 18 anys i de distintes titulacions oficials per desenvolupar feines a les àrees d’Administració i ADL, Noves Tecnologies / Informàtica, Comunicació, Turisme, Serveis Socials, Arxiu Municipal, Urbanisme, Serveis Municipals, Platges Adaptades i Medi Ambient.

Els beneficiaris del programa hauran de realitzar 20 hores setmanals, aspecte que es reflectirà en el certificat final acreditatiu del nombre total d’hores realitzades, que seran de 160. I la dotació econòmica que rebran pel seu treball serà de 500 euros mensuals, dels quals, el 80% és sufragat per la Diputació de València, promotora d’esta iniciativa, i el 20% restant per l’Ajuntament de Sueca, qui també assumeix el règim de la Seguretat Social dels beneficiaris.

El termini màxim de presentació de sol·licituds serà fins al 14 de juny. Tota persona interessada podrà presentar la seua instància amb la documentació acreditativa que es requerisca en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, de 8.00 a 14.00 hores. Les bases i la instància és podran descarregar al tauler d’anuncis o a l’apartat d’Ocupació i Formació del web municipal que es troba dins de la secció tràmits i serveis. (http://www.sueca.es/val/page/programes-docupacio).