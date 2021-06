Sueca participa en la campanya ConserMar per al foment del reciclatge en la zona marítima

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, ha participat en la campanya “Reciclar per a ConserMar”, una iniciativa de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i Ecoembes, que ha posat en marxa gràcies a la col·laboració de 22 municipis amb platja de tota la Comunitat Valenciana

La seua finalitat consisteix a conscienciar la ciutadania sobre els beneficis del reciclatge per al medi ambient i la importància de no abandonar els residus a les platges.

Per este motiu, la campanya s’ha traslladat fins a la platja de les Palmeres a fi d’informar i fomentar la recollida selectiva dels residus d’envasos generats a l’entorn de les platges

La regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, ha visitat l’equip de la campanya en l’estand situat en el passeig marítim per a comprovar de primera mà el funcionament de l’activitat

“Considere de vital importància que tots i totes prenguem consciència des de ja que el reciclatge és fonamental en les nostres vides si volem contribuir a conservar en les millors condicions possibles el nostre planeta; i accions com esta faciliten que la ciutadania conega l’abast d’estos gestos senzills però que tenen un grandíssim valor, no sols per a no contaminar sinó per a reutilitzar i evitar així la sobreexplotació dels recursos amb què comptem”

La iniciativa té per objectiu fomentar la recollida selectiva de residus d’envasos generats a l’entorn de les platges (llandes, briks, envasos de plàstic…) i cridar l’atenció per a frenar la basuraleza, és a dir, l’abandó dels residus a les platges

L’acció reforçarà la importància de la separació domèstica d’estos residus i el seu depòsit en els contenidors corresponents per a afavorir el seu reciclatge

Amb tot això, s’ajuda a reduir la contaminació, millorar la qualitat mediambiental i contribuir a l’economia circular dels envasos

En definitiva, es tracta d’implicar la ciutadania com a agent actiu preservador del patrimoni que representen les nostres platges, valorant-les com el que són, un tresor natural en l’ús i el gaudi del qual està basat, a més, en bona part, el nostre desenvolupament econ ò mic