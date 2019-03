Sueca posa en marxa el nou servei d’Ecoparc Mòbil

Connect on Linked in

El servei d’Ecoparc Mòbil de Sueca ha començat a funcionar este divendres a la plaça de l’Ajuntament de Sueca, centre neuràlgic de la ciutat, per donar visibilitat a la nova prestació del servei de Neteja Viària i Recollida de Residus. L’objectiu és el d’afavorir l’accés al servei i facilitar el reciclatge a aquelles persones que no disposen d’un vehicle per anar a l’ecoparc fix o que per problemes d’horari o qualsevol altra circumstància no poden apropar-se, fent-lo arribar als diferents barris de la ciutat. El nou servei és una més de les iniciatives que s’emmarquen en #ParticipaSuecaNeta per la millora del reciclatge i la neteja viària en la localitat.

L’Ecoparc mòbil estarà tots els divendres al matí, des de les 11:00 fins a les 13:00 hores, a la Plaça Sant Pere. El vehicle farà parada també cada dimarts, per les vesprades, a una zona diferent de la localitat. El primer dimarts del mes estarà ubicat a la parada del bus de l’Avinguda Mestre Serrano, en horari de 16:30 a 18:30 hores. En este mateix horari, el segon dimarts de cada mes estarà a la parada del bus del carrer Muntanyeta i el tercer, al Casal Jove. Finalment, l’últim dimarts de mes s’ubicarà a la parada del bus de la Ronda País Valencià.

Entre els residus que els ciutadans poden dipositar al vehicle itinerant, hi ha: aerosols i esprais, bateries i filtres d’automòbils, cartutxos d’impressora, oli d’automoció i oli vegetal usat, material electrònic (ordinadors, mòbils, monitors, impressores, entre d’altres), draps contaminats, envasos de productes químics, fluorescents i bombetes de baix consum, piles i bateries, restes de pintura, radiografies i xicotets electrodomèstics.

Els usuaris als que va dirigit el servei d’Ecoparc Mòbil són tant particulars com empreses, comerços i establiments de la localitat. Un dels objectius primordials del nou servei mòbil d’Ecoparc és potenciar el reciclatge a través de la recollida selectiva de tots aquells residus domèstics no voluminosos que per la seua naturalesa no tenen cabuda en els contenidors tradicionals de recollida d’escombraries.

Este matí, en la presentació del servei, s’ha repartit també un fullet informatiu sobre les bones conductes pel que fa al reciclatge, el tipus de deixalles que es recull a cada contenidor i tota la informació i dades d’interés relativa a la instal·lació de l’ecoparc i al servei de recollida de residus voluminosos.