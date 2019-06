Sueca posa en marxa el servei de socorrisme este cap de setmana

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca habilita a partir d’este cap de setmana el servei de socorrisme i d’atenció per a persones amb mobilitat reduïda a la seua zona marítima. Una de les primeres zones adaptes que es posa en funcionament és la corresponent a la zona de les Palmeres, la qual és la que més usuaris té. Davant la impossibilitat de col·locar físicament la platja adaptada en la zona de les Palmeres, ja que Delegació de Costes no ha condicionat encara l’arena per a instal·lar la plataforma de fusta, el consistori no deixarà de prestar este servei per als usuaris de les platges adaptades.

Sueca es posa a punt per a l’Estiu, este cap de setmana, amb la posada en marxa de l’equip de salvament i el servei platges adaptades.

Per a facilitar este servei, els treballadors de les platges adaptades estaran situats a la posta sanitària a disposició de qualsevol usuari que vulga accedir a la zona de bany i necessita l’ajuda dels socorristes. L’equip de salvament i socorrisme tindrà d’igual manera a disposició de l’usuari una cadira amfíbia amb la qual acompanyaran als usuaris amb mobilitat reduïda a la zona de bany. Així també, s’habilitaran para-sols perquè els usuaris es resguarden, a falta de tindre la plataforma habilitada amb el seu tendal corresponent.

L’horari del servei de salvament i platges adaptades es mantindrà fixat com els últims anys, i funcionarà des de les 11.00 hores i fins a les 18.00 hores, entre setmana, i fins a les 19 hores en cap de setmana i festius. Este any en total, el consistori suecà comptarà amb 18 socorristes aquàtics, dos patrons d’embarcació, un cap de platja, quatre socorristes de lloc sanitari, un metge, un infermer, un Tècnic d’Emergències Sanitàries i quatre auxiliars de bany adaptat.

L’Ajuntament ha habilitat a l’equip de salvament els recursos materials que necessita com són: una ambulància SVA, una moto aquàtica, una embarcació que més endavant es posarà en marxa i quatre mòduls sanitaris. Pilar Moncho, regidora en funcions de Serveis Municipals ha explicat que este servei sempre ha estat un procés que requereix la coordinació de diferents administracions, i ha assenyalat també que l’Ajuntament no volia deixar als usuaris sense el servei de platges adaptades, encara que Costes no havera realitzat els treballs per anivellar l’arena i habilitar la plataforma. “És una prioritat, i sempre ho ha sigut, per a l’Ajuntament de Sueca treballar per a millorar cada dia l’accessibilitat i les platges no han de ser menys i habilitant este servei ho garantim” ha assenyalat Moncho.