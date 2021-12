Sueca potenciarà les compres en el comerç local durant estes festes amb una gran varietat d’activitats

Connect on Linked in

Tots els premis que s’entreguen a través de les diferents activitats proposades podran canviar-se únicament en els negocis de la ciutat per a potenciar les compres en el comerç local

Les inscripcions es podran realitzar a través dels codis QR que es facilitaran en les xarxes socials de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Comerç, i amb la col·laboració de l’associació de comerç local Arrima’t, ha presentat este matí totes les activitats que s’han organitzat per a gaudir del Nadal i, al mateix temps, potenciar les compres en el comerç local. “L’objectiu de totes estes iniciatives és que les compres de Nadal es realitzen en el nostre xicotet comerç sense necessitat d’eixir fora de Sueca”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea.

En primer lloc, s’ha fet referència al II Concurs Nadalenc de Balcons, Finestres i Façanes que, després de l’èxit aconseguit l’any passat, torna amb la finalitat d’inundar d’ambient nadalenc la ciutat contribuint així a dotar d’una major vitalitat i dinamisme al comerç local. “L’any passat, a causa de la situació sanitària i la impossibilitat de celebrar tots els actes tradicionals típics d’estes dates, vam proposar este nou concurs que va resultar un gran èxit de participació. Enguany hem decidit convocar, junt a l’associació Arrima’t, la segona edició del concurs per a la qual hem previst, com a novetat, premis en cinc categories diferents a fi de donar la possibilitat de participar a tota la ciutadania”, ha explicat Manoli Egea. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha tingut paraules d’agraïment, tant per a la regidora responsable com per a l’associació Arrima’t, “per posar en marxa tot tipus d’accions que contribuiran, en este cas, a incrementar la il·lusió d’estes dates. Al mateix temps, i donades les circumstàncies, m’agradaria demanar a la ciutadania que no baixe la guàrdia contra el virus”.

El Concurs constarà de les següents categories: habitatges unifamiliars, comunitats de veïns, façanes, balcons i finestres. La inscripció és gratuïta i es formalitzarà a través d’un formulari que estarà disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament fins al dilluns 6 de desembre, a les 14.00h, el qual s’haurà d’emplenar amb totes les dades requerides. El concurs oferirà cinc premis (700 euros per a la categoria d’Habitatge Unifamiliar; 700 euros per a la Comunitat de Veïns; 500 euros per a Balcó; 500 euros per a Façana; i 400 euros per a Finestra) que s’entregaran en forma de targeta regal per a utilitzar en els comerços de Sueca que participen, al seu torn, en la Mostra d’Aparadors Nadalencs, convocada també per la Regidoria de Comerç amb la col·laboració d’Arrima’t.

El jurat del Concurs Nadalenc de Balcons, Finestres i Façanes visitarà les decoracions entre els dies 21 i 23 de desembre, per la qual cosa se sol·licita que romanguen enceses les il·luminacions des de les 17.30 fins a les 23.30 hores. El veredicte es donarà a conéixer el divendres 24 de desembre a través de les xarxes socials.

Sobre la II Mostra d’Aparadors Nadalencs dels comerços, la regidora responsable, Manoli Egea, ha explicat que el propòsit és motivar als comerciants a decorar els seus aparadors nadalencs amb creativitat, innovació i originalitat, per a fer de Sueca una ciutat atractiva comercialment i propiciar que els veïns d’altres poblacions ens visiten i realitzen també les seues compres de Nadal en els nostres negocis. Les inscripcions es podran realitzar a través d’un formulari que estarà disponible en les xarxes socials de l’Ajuntament fins al dilluns 6 de desembre, a les 14 hores.

Els negocis participants rebran un agraïment de l’Ajuntament per valor de 100 euros per a utilitzar en estos mateixos comerços que s’inscriguen en la Mostra d’Aparadors. “Des d’Arrima’t, volem agrair a l’Ajuntament, i especialment a l’alcalde i a la regidora de Comerç, el suport que sempre ens presten a tot tipus d’iniciatives. En este cas, a les que es duran a terme en Nadal per a motivar al comerç local. Pel que respecta a la Mostra d’Aparadors, l’objectiu és que els negocis s’animen a decorar per a donar-li una major visibilitat al comerç”, ha explicat el president d’Arrima’t, Tony Landete.

Visita del Pare Noel

A estes activitats se sumarà, un any més, la visita més esperada pels xiquets i xiquetes, la del Pare Noel. “Malgrat les circumstàncies sanitàries que vivim, esta és l’època més màgica per als més xicotets de la casa i no podíem deixar-los sense eixa il·lusió. Per això, i complint sempre amb els protocols establits, instal·larem la casa del Pare Noel perquè puguen acostar-se a entregar les seues cartes. A més, tindrem diferents personatges d’animació que repartiran caramels i globus als xiquets i xiquetes”, ha assenyalat Manoli Egea, qui ha explicat també que, aprofitant esta important visita, “fomentarem les compres en el municipi, implicant els negocis de Sueca en el repartiment de les cartes, i animant les famílies al fet que recomanen al Pare Noel que adquirisca els seus regals en els comerços de Sueca. A més, el mateix Pare Noel podrà entregar eixos regals que s’hagen adquirit en els comerços de Sueca el dia 24”.

A més, des d’Arrima’t, se celebrarà un sorteig entre totes les cartes que s’entreguen al Pare Noel. Podran participar tots els xiquets i xiquetes residents a Sueca que tinguen entre 4 i 12 anys d’edat, utilitzant el model oficial de carta que podran aconseguir en els comerços i en la Tourist Info. Les cartes amb els desitjos dels més xicotets podran entregar-se als elfos de la Casa del Pare Noel (situada junt al campanar de Sant Pere) en el següent horari: el dia 22 de desembre, de 17.30 a 20.30 hores; i els dies 18, 19 i 23 i 24 de desembre, d’11 a 14 hores i de 17.30 a 20.30 hores. Fora d’este horari, s’haurà de depositar en la bústia de la Casa del Pare Noel.

El dijous 24 de desembre, el Pare Noel arribarà a la seua casa sobre les 18 hores i extraurà a l’atzar 5 cartes d’entre totes les entregades. Cadascuna d’elles rebrà un premi de 50 euros en forma de targeta regal per a utilitzar també en els comerços que participen en la Mostra d’Aparadors.

Pista de patinatge sobre gel

Finalment, des de la Regidoria de Comerç s’ha volgut oferir enguany com a novetat a la ciutadania la possibilitat de gaudir amb la pista de patinatge que s’instal·larà a l’esplanada del Casal Jove, des del 22 de desembre fins al 6 de gener. L’horari d’obertura serà: de dilluns a divendres, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores; els dissabtes, d’11 a 14 hores i de 17 a 21 hores; i els diumenges i festius, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.

Per a poder accedir a la pista, les persones interessades deuran, prèviament, canviar en la Tourist Info o el Casal Jove els tiquets que hagen obtingut en realitzar les seues compres en el xicotet comerç de la ciutat (entre el 3 de desembre i el 5 de gener) perfectament identificats amb el nom comercial, import i data de la compra. S’entregaran vals per compres superiors a 10 euros (sent el màxim de 100 euros) que donaran dret a l’ús de la pista durant 30 minuts. No obstant això, el personal que estiga a càrrec de la pista podrà modificar-lo en funció de l’afluència de gent.

La inauguració es realitzarà el dia 22 de desembre, a les 18.30 hores, i en ella participaran personatges d’animació per als més xicotets de la casa.