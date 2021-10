Sueca prepara un Halloween ‘saludable’ per als més xicotets de la casa

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Sanitat, ha posat en marxa, per primera vegada, la celebració d’un Halloween Saludable per als i les més xicotets i xicotetes de la casa. En concret, consistirà en una caminada saludable, prevista per al diumenge 31 d’octubre, que partirà des de la plaça del Convent, a les 19 hores, i en la qual els i les participants acudiran amb les seues disfresses i acompanyats de les seues famílies per a passar una vesprada molt divertida en la qual no faltaran els caramels. El recorregut previst d’este Halloween saludable serà pels carrers: Mare de Déu, Sant Pere, plaça de l’Ajuntament, Sequial, plaça Cervantes, el Carmen, la Canal, Parc de l’Estació i Casal Jove.

“Des de la Regidoria de Sanitat hem volgut mostrar un especial interés en els xiquets i xiquetes perquè aprenguen a cuidar la seua salut des de ben xicotets amb iniciatives tan saludables, i al mateix temps divertides, com esta. La nostra pretensió és que s’ho passen molt bé en este còctel de riures i exercici. Per això, en este dia, els i les protagonistes seran ells i elles els quals, junt als seus pares i familiars, esperem que passen un dia d’Halloween molt entretingut”, ha assenyalat la regidora de Sanitat, Estefanía Requeni, qui també ha explicat que és la primera vegada que es realitza esta activitat i que “si té l’èxit esperat, es repetirà en pròximes ocasions”.