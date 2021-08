Sueca presenta la seua Marca Turística per a potenciar la qualitat i diversitat de la seua oferta

Connect on Linked in

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit este matí l’acte de presentació de la Marca Turística de Sueca a càrrec de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i la regidora de Turisme i responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea. “Hem dedicat molt d’esforç i treball a la creació d’esta marca que hui presentem, amb la qual volem transmetre tots els valors del patrimoni artístic, cultural, històric, natural i gastronòmic de Sueca. L’objectiu principal del disseny és posar en valor la nostra ciutat i, en eixe sentit, potenciar diferents aspectes que apareixen reflectits en ell, com són: el turisme de qualitat; l’excel·lència arrossera, gràcies al nostre plat més universal, la paella, i al títol que ens identifica com a ‘Ciutat Arrossera d’Espanya’; la variada oferta gastronòmica i cultural que ofereix Sueca; i, com no, el caràcter acollidor de la nostra ciutat. Basada en la història, producció agrícola, edificis emblemàtics i en l’herència culinària i cultural, esta marca plasma la riquesa i diversitat de la ciutat de Sueca”, ha explicat en la seua intervenció, Manoli Egea.

En la tipologia de la marca es pot apreciar el simbolisme de tots eixos conceptes, representats per llocs i objectes recognoscibles, com ara la Muntanyeta dels Sants, envoltada de camps d’arròs; els seus edificis modernistes; la paella del Concurs; el cultiu de la taronja; i la cultura internacional. El disseny, amb una tipografia creada ex profeso per a la Marca Turística de Sueca, i els colors triats, simbolitzen una invitació a conéixer més, afermant el seu propòsit d’aconseguir un major desenvolupament turístic.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut agrair, i felicitar, a la regidora responsable de la Marca Turística, i a tot el departament, així com a l’equip de govern en general i regidors delegats, “perquè la creació d’esta Marca Turística era una acció necessària que beneficiarà a l’oferta turística i hostalera local, adquirint una major repercussió no sols a la nostra ciutat sinó també a nivell de totes les persones que vinguen a visitar-nos. Esta marca ha de ser un punt de partida per a potenciar encara més la nostra cultura, història, gastronomia…, però també el nostre caràcter tolerant, acollidor i plural. Desitgem que esta marca es consolide en el temps i es convertisca en tot un referent identificatiu de Sueca”.

La Marca Turística de Sueca podrà ser visible en diferents llocs del municipi, com ara la rotonda d’entrada a la ciutat, situada en la Nacional 332. “Creiem que era necessària la col·locació d’este rètol que identifique a la nostra ciutat com el que és, al mateix temps que servisca d’estímul perquè els visitants vulguen conéixer més”, ha assenyalat Manoli Egea, qui ha tingut paraules d’agraïment cap a l’alcalde, pel seu suport constant a totes les seues iniciatives, així com a tot el personal del departament de Turisme pel gran treball realitzat.

La regidora de Turisme ha aprofitat la presentació per a realitzar un recorregut per totes les propostes que ofereix la ciutat, especialment gastronòmiques, i que van començar a gestar-se en la seua primera legislatura com a responsable del departament, l’any 2011. “Quan vaig assumir esta responsabilitat per primera vegada, fa 10 anys, vaig ser conscient de seguida que el departament de Turisme pràcticament era inexistent. A poc a poc, amb molt de treball i esforç, vam poder posar en marxa molts projectes que s’han consolidat i que han gaudit de molt d’èxit i repercussió, com les rutes del Modernisme, ‘Un passeig cultural pel Xúquer’, ‘Un passeig per l’arrossar’, dues senderes locals homologades i quatre ciclorutes molt consolidades, entre altres. Així mateix, vam crear Firarròs, com a oferta que complementava la celebració del Concurs Internacional, i que permetia al gran públic la degustació de tot tipus d’arrossos i productes típics de la ciutat”, ha explicat Manoli Egea, qui també ha ressaltat la posada en marxa d’altres esdeveniments, com ara la Fira de la Tapa, el Concurs per a Joves Cuiners, que se celebra a l’empar del Concurs Internacional, o el propi certamen degà a Espanya, al qual li hem introduït novetats per a consolidar a Sueca com el que és, Ciutat Arrossera per excel·lència, ha assenyalat.

Respecte al Concurs Internacional, l’alcalde de Sueca ha aprofitat el moment per a expressar el seu desig que, en un futur pròxim, es puga celebrar paral·lelament un certamen amateur, “que ja celebrava la nostra ciutat fa anys, respectant la recepta del Concurs, en el qual puga participar la ciutadania que ho desitge”.

En l’acte de presentació de la Marca Turística, han sigut presents també els regidors de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez; Festes, Gema Navarro; Medi Ambient, Carmen Pérez; Protocol, Celia Beltrán; i Agricultura, José Luis Ribera.