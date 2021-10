Sueca publica la tercera guia sobre caminades saludables pel seu terme municipal

Connect on Linked in

La sala d’actes de la Casa de la Cultura va acollir fa uns dies la presentació de la tercera part de la guia “Caminades Saludables entre Arròs i Taronges”, una iniciativa que naix fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Sueca (a través de les regidories de Turisme, Medi Ambient i Esports) i el grup senderista de Sueca ‘Olivetes Xafaes’. L’objectiu d’esta guia, com en les anteriors, és el foment dels hàbits saludables a través de l’esport i el turisme, conéixer la cultura rural de la nostra ciutat i cuidar el medi ambient. Tot això des d’una perspectiva lúdica i festiva que ajuda a fomentar la relació entre les persones.

En l’acte, celebrat sota les mesures de seguretat pertinents, han sigut presents les regidores de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui, al seu torn, és membre del grup senderista; i de Turisme, Manoli Egea. Així mateix, han sigut presents membres del grup senderista ‘Olivetes Xafaes’ junt al seu president, Toni Llopis, qui ha explicat que “esta guia manté la mateixa estructura que les dos anteriors, però ofereix deu rutes diferents que estaran guiades perquè qualsevol persona que ho desitge puga apuntar-se i realitzar-les. Així mateix, s’ofereix tota la informació necessària sobre cada ruta: trajecte, horari d’eixida, nombre de quilòmetres, dificultat, característiques i una descripció completa per si algú desitja realitzar-les lliurement”.

La publicació d’esta tercera guia ha estat motivada també per l’èxit obtingut amb les dos anteriors, molt demandades en la Tourist Info de Sueca, on es pot aconseguir. “Editada per l’Ajuntament de Sueca, esta tercera guia torna a ser una aposta del club ‘Olivetes Xafaes’ a la qual havíem de prestar tota la nostra col·laboració perquè, a més, pensem que turísticament és una iniciativa molt positiva per a poder proposar totes estes rutes als nostres ciutadans i visitants, i que gaudisquen dels nostres paisatges. Per tant, voldria agrair al club tot l’interés i esforç que li dediquen a l’hora de dissenyar les rutes i facilitar tota la informació de manera altruista”, ha assenyalat la regidora de Turisme, Manoli Egea.

La guia inclou, entre les deu rutes proposades, una de caràcter ecològic, en la qual els i les participants van recollint residus, envasos de plàstic, etc., que troben al seu pas mentre realitzen la caminada. “Sempre comptaran amb el nostre suport col·lectius com este que reforcen la possibilitat que el ciutadà puga accedir al medi natural d’una forma fàcil i respectuosa. Com en anteriors ocasions, comptem en esta edició amb una ruta en la qual realitzarem una recollida de plàstics per la zona del terme municipal dins del Parc Natural de l’Albufera. Des d’ací anime a tota la ciutadania al fet que s’apunte a realitzar estes rutes perquè passem un dia molt agradable”, ha explicat la regidor de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha assenyalat que, “enguany, a l’igual que l’anterior, la guia inclou un codi QR per a poder accedir des d’internet a totes les caminades saludables que conté el llibre, la qual cosa suposa que s’imprimisquen menys guies i es consumisca menys paper, molt important a nivell mediambiental”.