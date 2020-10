Sueca publica una segona guia sobre caminades saludables pel seu terme municipal

Connect on Linked in

La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit la presentació de la segona part de la guia “Caminades Saludables entre Arròs i Taronges”, una iniciativa que naix fruit del treball conjunt entre l’Ajuntament de Sueca (a través de les regidories de Turisme, Medi Ambient i Esports) i el grup senderista de Sueca “Olivetes Xafaes”. L’objectiu d’esta guia, igual que el de la primera que es va publicar, és el foment dels hàbits saludables a través de l’esport i el turisme, conéixer la cultura rural de la nostra ciutat i cuidar el medi ambient. Tot això des d’una perspectiva lúdica i festiva que ajuda a fomentar la relació entre les persones.



En l’acte, celebrat sota les mesures de seguretat pertinents, han estat presents les regidores de Medi Ambient, Carmen Pérez, membre del grup senderista; i d’Esports, Celia Beltrán. La regidora de Turisme, Manoli Egea, la més implicada en el projecte pel que fa al seu finançament, disseny i contingut, no va poder acudir per motius personals. Així mateix, han estat presents membres del grup senderista junt al seu president, Toni Llopis.



“Esta segona guia que presentem, conté també deu rutes amb fotografies, plànols i una descripció; a més de consells sobre com hem de comportar-nos per a ser respectuosos amb el medi ambient. També informem que, una vegada al mes, les rutes estaran guiades pel nostre grup senderista. Anirem a diferents llocs del terme municipal de Sueca, fins i tot dels seus voltants, com la desembocadura del Xúquer o El Palmar. Intentem mostrar llocs que, amb freqüència, són desconeguts per a la gran majoria de persones perquè generalment ens movem amb cotxe i passen desapercebuts”, ha explicat el president d’Olivetes Xafaes, Toni Llopis.



La publicació d’esta segona guia ha estat motivada també per l’èxit que va tindre la primera, molt demandada en la Tourist Info on es pot aconseguir. “Creiem que és una forma molt interessant de practicar esport. Existeixen moltes rutes alternatives a Sueca de les quals podem beneficiar-nos. Qualsevol ciutadà o ciutadana pot realitzar-les junt al grup senderista o pel seu compte, i conéixer així, encara més, el municipi i el seu terme”, ha assenyalat la regidora d’Esports, Celia Beltrán.



La guia inclou, entre les deu rutes proposades, una de caràcter ecològic. En ella, els i les participants van recollint residus, com envasos de plàstic, etc., que troben al seu pas mentre realitzen la caminada. Enguany, la data triada per a esta caminada ecològica serà el 18 d’octubre. “Anime a totes les persones al fet que participen. En esta segona edició, hi ha contemplades eixides de dificultat baixa i unes altres en les quals, encara que tenen una dificultat mitjana, poden realitzar-se amb un poc d’entrenament previ, així que es fa necessari consultar les eixides. Esta segona guia inclou, a més, un codi QR per a poder accedir des d’internet a totes les caminades saludables que conté el llibre, la qual cosa suposa que s’imprimisquen menys guies i es consumisca menys paper, molt important a nivell mediambiental”, ha indicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.