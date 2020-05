Sueca reactiva la borsa per a la contractació de peons d’oficis múltiples

Connect on Linked in

La situació actual d’estat d’alarma impedeix la creació d’una nova borsa



L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Serveis Municipals, ha contractat a 15 persones per a treballar en oficis múltiples fins a final d’any. Dilluns que ve 18 de maig, s’incorporaran 8 treballadors, i el mes de setembre, altres 7. “Des de la Regidoria de Serveis Municipals teníem previst, tal com ens marcava la llei, l’obertura d’una nova borsa en este 2020, amb una major diversificació de tasques, perquè poguera participar tota la ciutadania que estiguera interessada; però, a causa de les actuals circumstàncies d’alarma sanitària, davant la impossibilitat de realitzar el procés i la necessitat de contractar nous treballadors, la llei ens ha permés recórrer a la borsa que caducava en 2019, amb l’informe favorable del departament de Personal”, ha explicat el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez.

La impossibilitat de reunir-se i altres accions necessàries per a dur a terme el procés de creació d’una nova borsa, imposades per la situació actual, ha provocat que esta s’haja de posposar. Però, davant la necessitat de contractar nous treballadors per al departament de Serveis, la llei ha permés reactivar momentàniament l’última borsa creada pel període d’un any més. “La situació és tan excepcional que ens ha impedit obrir-la de nou. Teníem pensat fer-ho, fins i tot amb modificacions relatives a les bases, però no ha pogut ser en estos moments. Des de l’Ajuntament estem treballant amb diverses possibilitats de cara al futur per a obrir una nova borsa i que tota la ciutadania puga optar a ella”, ha afirmat Vázquez.