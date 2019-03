Sueca realitza la tradicional solta d’aigües

Connect on Linked in

Este dijous, a la una del migdia, en les séquies de Major i de Muzquiz, s’ha realitzat la tradicional solta d’aigües amb la qual es marca l’inici de la campanya agrícola en el terme municipal de Sueca. L’acte ha estat presidit per Andrés del Campo García, president de la Federació Nacional de Comunitats de Regants, i José Antonio Andújar Alonso, president de la Federació Valenciana de Comunitats de Regants. L’alcaldessa, Raquel Tamarit; el regidor d’Agricultura, Salvador Campillo i la diputada provincial de Turisme, Pilar Moncho, no han faltat tampoc a la cita, rebuts per l’amfitrió, José Pascual Fortea, president de la Comunitat de Regants de Sueca. Entre els assistents hi havia també desenes de representants de diferents col·lectius agraris i de regants.

Preguntat pels mitjans de comunicació, Fortea s’ha referit en primer lloc a les reserves. “Hores d’ara estem en vora 150 hectòmetres més que l’any passat, per les mateixes dates. El sistema Xúquer té reserves garantides per a dos anys si en fem un ús responsable” ha assegurat i ha destacat també el diàleg i el consens actual entre els actors implicats en la gestió de l’aigua.

En resposta als periodistes, també, el president del col·lectiu de regants ha explicat, alhora, que mantenen una bona entesa amb el Parc Natural de l’Albufera. “Actualment estem aportant cinc hectòmetres d’aigua al mes al llac” ha apuntat. L’acte ha finalitzat amb la solta simbòlica de les aigües.