Sueca recapta més de 9000 euros per lluitar contra la pobresa infantil amb la música

Més de 500 alumnes van participar en l’escenari de Rock per la Infància amb grups com La Fúmiga, El Diluvi o Frida entre d’altres

Sueca va viure dissabte passat una festa solidària sense precedents. La localitat ha acollit este 11 de maig el concert “Rock per la Infància”, una iniciativa de Proeso (Associació de Docents de la Música de la Comunitat Valenciana) amb la col·laboració de Save the Children en benefici dels xiquets i xiquetes en risc de pobresa i exclusió social i que naix d’un aniversari doble: pels 10 anys de Proeso i pels 100 que compleix Save The Children. Els beneficis íntegres recaptats amb les entrades del concert, més de 9.000 €, es destinaran al fons específic de Save the Children que compta amb un programa per lluitar contra la pobresa infantil amb ferramentes com la música.

El recinte fester de Sueca es va omplir amb centenars de persones. El públic corejava i ballava algunes de les cançons més conegudes que van interpretar diferents grups musicals del territori valencià com ara Candela Roots, Atupa, Frida, El Diluvi, La Fúmiga i Lilit i Dionís. Tots ells van voler sumar-se i col·laborar també en la cita solidària al costat de les més de 500 veus de xiquetes i xiquets d’arreu del territori valencià de la Coral de Proeso i el seu conjunt instrumental.

No obstant, els principals protagonistes han estat les xiquetes i xiquets, procedents de 18 centres educatius: el CEIP Enrique Tierno Galvàn de Godelleta, l’Institut Manuel Sales i Ferré d’Ulldecona, el CEIP Fausto Martínez i el CEIP Dr. López Rosat de València, l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, el CEIP Les Arts de València, el col·legi Divina Providència de Vinaròs, l’IES Sant Vicent Ferrer de València, l’IES La Sènia de Paiporta i l’IES Francesc Ribalta de Castelló. Així també, pel que fa als centres de Sueca, se sumaren l’IES Joan Fuster, el CAPM Jose Serrano i les Escoles Jardí de Sueca, al costat d’altres centres de la Ribera com ara l’IES Blasco Ibáñez de Cullera, el CEIP Juan Vicente Mora de Carlet, el CEIP García Lorca d’Alzira, el CEIP Eugenio Martí Sanchis de Benicull i l’IES Sollana.

La youtuber de Pedreguer Miss Tagless va assumir el paper de mestra de cerimònies i fou l’encarregada de presentar totes les actuacions i explicar la importància de l’organització d’un multitudinari acte benèfic com este en què centenars d’alumnes cantaven per ajudar a altres xiquetes i xiquets. “La música és una ferramenta molt poderosa, capaç de produir estímuls i despertar la creativitat de les persones. Això pot afavorir i influir positivament en la vida de les xiquetes i els xiquets, els seus estudis, la relació amb la seua família, amics i entorn. Per això, amb la contribució a este fons, obrirem una finestra perquè la música entre també en totes les seues cases” afirmen des de l’organització.

I la música no va deixar de sonar fins caure el sol. Un castell de focs artificials disparat per RICASA al ritme de Mediterrània de La Fúmiga va posar l’apoteòsic punt i final a l’espectacle.