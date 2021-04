Sueca recomana a la ciutadania d’entre 70 i 79 anys seguir les indicacions dels responsables sanitaris i la Policia Local

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Sanitat i Seguretat Ciutadana, ha demanat a la població d’entre 70 i 79 anys que complisca escrupolosament les recomanacions dels responsables sanitaris del Centre de Salut i de la Policia Local, a fi d’aconseguir que la vacunació, que està duent-se a terme estos dies, es puga realitzar amb les màximes garanties i seguretat possibles.

Per esta raó, des del Centre de Salut es demana a la ciutadania que estiga pendent del seu telèfon mòbil per a facilitar la citació que pot produir-se en qualsevol moment i agilitar així el procés de vacunació. Així mateix, des de la Policia Local, qui està participant des de l’inici de la campanya en tot l’operatiu especial de seguretat, se sol·licita a la població que ja ha sigut informada de la seua cita per a vacunar-se, que acudisca al Centre de Salut a l’hora indicada i no abans, a fi d’evitar les acumulacions de persones que s’estan produint i les possibles situacions de risc.