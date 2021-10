Sueca recupera els actes institucionals per a celebrar el 9 d’Octubre

Connect on Linked in

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sueca ha decidit reprendre els actes institucionals amb motiu de la celebració del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, després de la suspensió l’any passat per la crisi sanitària. Des del departament, el regidor responsable, Vladimir Micó, ha assenyalat que els actes s’han programat seguint totes les recomanacions de les autoritats sanitàries “intentant que siguen uns festejos el més semblants possible als anteriors a la pandèmia. Entre ells, comptarem amb la mascletà, que vam introduir com a novetat l’any 2019, o l’espectacle de focs artificials, que serà la novetat d’enguany, a càrrec de Piroval, previst per a la nit, amb el qual volem fer partícip a tot el municipi”. Així mateix, el regidor ha aprofitat per a desitjar a tota la ciutadania un feliç dia dels valencians i valencianes.

Els actes programats consistiran en: a les 11 hores, cercavila des de l’Ajuntament fins a l’Espai Joan Fuster, on es realitzarà la lectura del correllengua i els balls tradicionals; a les 11.30 hores, cercavila fins als monuments a Joan Fuster, Mestre Serrano i Bernat i Baldoví, als qui se’ls realitzarà una ofrena floral; a les 12.15 hores, lliurament dels premis del concurs escolar ‘Jaume I i el 9 d’Octubre’ en l’Ateneo Sueco del Socorro; i a les 12.45 hores, balls tradicionals en la plaça de l’Ajuntament; a les 13.15 hores, lectura del parlament del 9 d’Octubre; i a les 13.30 hores, tradicional baixada del Penó de la Conquesta des del balcó de l’Ajuntament; a les 14 hores, mascletà aèria en la plaça de Sant Pere.

Finalment, Sueca ha sigut una de les 15 poblacions triades enguany per a acollir el projecte ‘Torna la llum’, el qual oferirà un espectacle de focs artificials de manera simultània entre tots els municipis, a partir de les 22 hores. El projecte és finançat per la Diputació de València i organitzat per l’Associació de Pirotècnics de la Comunitat Valenciana (Piroval).