Sueca reivindica la lluita contra la violència de gènere de manera constant

Connect on Linked in

La Biblioteca Municipal de Sueca exposa estos dies una mostra molt especial de caràcter reivindicatiu titulada “Viu en mi”, un projecte d’Elina Chauvet amb el qual es pretén denunciar la violència de gènere i el feminicidi a través de l’art públic. A més d’esta exposició, les fotografies de la qual són obra de Juanjo Todolí, director de la consultora d’igualtat Fem-Acció, l’acte, organitzat per la Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca amb la col·laboració de la Regidoria de Biblioteques, ha comptat també amb la lectura d’un manifest per part de la responsable d’Igualtat, Gema Navarro, en el qual s’ha posat en relleu que este tipus de violència s’ha cobrat ja, en el que va d’any, 17 dones assassinades (8 en els primers quatre mesos i 9 en les últimes dues setmanes, 7 xiquets i xiquetes).

“Esta situació, que no es pot consentir per més temps, ens produeix una gran indignació. A l’Ajuntament de Sueca, a l’inici de cada sessió plenària, fem constar en acta la nostra repulsa contra esta violència de gènere i contra totes les seues manifestacions sobre les dones que, també, com hem dit, s’exerceix sobre els seus fills i filles, perquè no es pot oblidar que els i les menors són també víctimes d’este terrorisme masclista. Totes les accions que estem realitzant hui, i l’exposició que s’ha inaugurat, tenen com a finalitat que la ciutadania continue prenent consciència d’esta greu situació durant tot l’any i no únicament al voltant dels dies més significatius, com ara el 25 de Novembre o el Dia Internacional de la Dona. Això és una lluita constant”.

En la seua intervenció, el regidor de Biblioteques, Vladimir Micó, ha agraït la presència de totes les persones assistents i ha explicat que, quan la regidora Gema Navarro li va traslladar la proposta d’oferir esta exposició a la Biblioteca, “em va semblar una magnífica idea per una raó molt significativa, i és que la Biblioteca suposa un lloc que fomenta la cultura, pel qual passa molta gent jove que ve a formar-se i, en certa manera, la cultura i l’educació contribueixen a una major igualtat entre homes i dones”.

A més de l’exposició i la lectura del manifest, s’ha mostrat una performance, gràcies a la subvenció del Pacte d’Estat, i a la col·laboració de Fem-Acció, que porta per títol “Sabates roges”, i que ha consistit en la col·locació en la plaça del Molins d’un gran nombre de sabates roges els quals representen a les dones, xiquetes i xiquets assassinats, que no podran tornar a posar-se’ls per haver patit esta violència. La finalitat, en paraules dels organitzadors, és donar a conéixer “que tots els dies són dies contra la violència de gènere”.

Finalment, els i les participants han estampat les seues mans pintades de roig en una fulles que s’han exposat junt a un text en el qual han volgut mostrar la seua repulsa cap a esta xacra social. En l’acte, han participat també els regidors Joan Carles Vázquez, Carmen Pérez i Celia Beltrán.