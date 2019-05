Sueca rep al seu alumnat reconegut amb els Premis al Rendiment Acadèmic en el curs 2017-2018

Print This Post

El Saló de Plens de l’Ajuntament de Sueca ha acollit este dijous, 16 de maig, l’acte de recepció a tot l’alumnat de Sueca que ha estat reconegut amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària i Secundària en el curs 2017-2018 que atorga la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Un total de 22 alumnes han sigut rebuts per les autoritats locals acompanyats de les famílies i de les seues professores i els seus professors.

Els guardonats han rebut un diploma acreditatiu per part de l’Ajuntament de Sueca, de mans de la seua alcaldessa, Raquel Tamarit, i el regidor d’Educació, Vicent Baldoví, que van estar acompanyats per altres membres de la corporació municipal.

Els alumnes reconeguts en esta convocatòria en educació primària han estat: Vicent Beltrán Meseguer, Olga Escrivá Martí i Mar Soler Moreno, del CEIP Carrasquer; María Ferrando Miró i Paula Sendra Andrés, de l’Escola Jardí de l’Ateneu; Àngels Marqués Marín, Joan Moncho Ibáñez i Toni Ramón Cabedo, de l’Encarnació; Aitana Ferrando Muñoz, de Luís Vives; Núria Beneito Castells i María Hellín López, de Mª Auxiliadora; Alba León Llinares, Nerea Navarro Llopis i Aitana Vendrell Beltrán, de Ntra. Sra. de Fàtima i Andrea Ferrer Hernández i Roser Marco Meseguer, de la Unió Cristiana.

Pel que fa als alumnes reconeguts en educació secundària, els premiats han sigut: David Carbó Marzal, Laura Vendrell Seguí i Isabel Vernia García, de l’Encarnació; Noemí Nolwenn Levesque i Irene Viñoles Ferri, de la Unió Cristiana i Alba Soler Moreno, de l’IES Joan Fuster.

Des de l’Ajuntament s’ha felicitat a tot l’alumnat distingit amb el guardó, no sense deixar de reconéixer el paper de les famílies i del professorat, i l’esforç i la constància tant d’estos alumnes com de tots els companys que treballen per aconseguir els seus propis objectius.