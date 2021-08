Sueca reparteix els llibres de les seues Festes Majors 2021

La Festera Major de Sueca, Alicia Falcó, i algunes de les components de la seua Cort d’Honor, junt a les regidores de Festes, Gema Navarro, i Protocol, Celia Beltrán, han començat a repartir este matí l’edició en paper del llibre de les Festes Majors del municipi; l’edició on line pot consultar-se ja des de fa uns dies en els perfils oficials de les xarxes socials de l’Ajuntament. “Enguany, a causa de les circumstàncies canviants i a la possibilitat que se celebraren les festes o no, s’ha retardat el lliurament del llibre que suposa tot un reclam per a la ciutadania que prefereix consultar-lo en format paper. Demà comencen ja estes festes tan especials i estem amb moltes ganes i il·lusió que isca tot bé i que la ciutadania puga gaudir-les sempre amb prudència i responsabilitat individual”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro. “Estic molt contenta que per fi puguem exercir de festeres com a tal, ja que l’any passat no va ser possible. Viurem unes festes un poc diferents però no per això deixaran de ser especials, i estem totes molt il·lusionades”, ha afirmat la festera major de Sueca, Alicia Falcó.

En total es repartiran 6.000 exemplars del llibre de Festes que la ciutadania podrà aconseguir, fins a esgotar-se existències, mostrant el seu DNI, permís de conduir o targeta SIP, en la Tourist Info de Sueca, de 10 a 14 hores, o en la Tourist Info situada en el passeig marítim de les Palmeres, a partir d’esta vesprada, de 18.30 a 20.30 hores.