Sueca repartirà hui dimarts i demà dimecres les mascaretes enviades pel Govern per als treballadors que utilitzen transport públic

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Segons indicacions de la Campanya impulsada pel Ministeri de l’Interior “Cultura de Protecció Personal”, la Policia Local de Sueca, Guàrdia Civil i Protecció Civil procediran al repartiment de mascaretes a totes aquelles persones, tant de Sueca com del Perelló i Mareny de Barraquetes, que hagen de desplaçar-se als seus llocs de treball en sistemes de transport públic en els quals siga més complicat mantindre la distància de seguretat.



Des dels tres Ajuntaments (Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes) s’ha determinat que el repartiment, que tindrà lloc demà dimarts 14 i el dimecres 15, en horari de 6 a 9 hores del matí, es realitze en els següents punts:

– Sueca: en l’estació de RENFE i la parada d’autobús situada en el Pavelló Cobert.

– El Perelló: en la parada de l’autobús.

– Mareny de Barraquetes: en la plaça.



“La Policia Local i Protecció Civil es posaran de nou a la disposició de la ciutadania per a facilitar-los, en este cas, el material de protecció necessari per a afrontar la volta al treball de moltes persones. El repartiment, en els llocs i horari acordats, ha estat perfectament coordinat entre els ajuntaments de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes. Estem complint amb l’ordre que ens envien del Ministeri repartint este material, ara com ara tan necessari”, ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.



Des de fonts del govern central s’afirma que “esta mesura s’emmarca dins de l’estricta limitació de moviments vigent des de l’inici de l’estat d’alarma i està d’acord amb les prioritats i recomanacions marcades pel Ministeri de Sanitat, entre les quals es recomana l’ús de mascaretes per a aquells treballadors que no puguen teletreballar ni desplaçar-se en vehicle particular, amb bicicleta o a peu i hagen d’utilitzar mitjans de transport públic amb una important afluència de persones”.



“Des de la Regidoria de Sanitat estem treballant també per a aconseguir el major nombre de mascaretes possible des de diverses vies per a cobrir les necessitats de tota la població, confiant que esta situació es normalitze al més prompte possible”, ha afegit el regidor de Sanitat, José Miguel Giménez.