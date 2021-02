Sueca s’adhereix a la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència

Connect on Linked in

Hui, 11 de febrer, se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Xiqueta en la Ciència, promogut per Nacions Unides, i l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, ha volgut mostrar la seua adhesió a esta commemoració amb un acte senzill i simbòlic, davant la impossibilitat de realitzar-lo amb públic en la plaça com és habitual.

La regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro, ha procedit a la lectura d’un manifest de suport a esta celebració en la saló de plens de l’Ajuntament, acompanyada per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. En la seua lectura, la regidora ha aportat xifres que demostren la situació referent a esta qüestió: “segons l’ONU, menys del 30% de qui investiga en el món són dones. A més, les dones tenen menys publicacions científiques, menys remuneració que els investigadors homes, i no avancen tant en les seues carreres com ells. Les xiquetes creixen escoltant tòpics que reforcen estereotips i que influeixen en els seus gustos, afinitats i en les habilitats que desenvolupen”.

Per este motiu, ha explicat Gema Navarro, “l’Ajuntament de Sueca, com a entitat pública local, s’adhereix a la commemoració d’este Dia i reivindica: la necessitat de derrocar els estereotips de gènere que vinculen la ciència amb la masculinitat i brindar a les noves generacions exemples positius de dones enginyeres, astronautes, matemàtiques, físiques, químiques i investigadores; que les xiquetes tinguen referents inspiradors en tots els espais; i que per a aconseguir el canvi i la igualtat entre dones i homes en la ciència, necessitem estar a l’altura dels desafiaments del segle XXI, com la pandèmia que estem travessant”.