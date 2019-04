Sueca s’arrima al turista de proximitat a la Fira de les Comarques

Connect on Linked in

Al llarg de tot este cap de setmana, la capital de la Ribera Baixa ha mostrat el seu producte turístic a la quarta edició de la Fira de les Comarques que ha estat ubicada, com cada any, a la plaça de Bous de València. La iniciativa, organitzada pel Patronat Provincial de Turisme de València València Turisme va nàixer i es manté amb èxit entre les fires del sector amb l’objectiu de promocionar la riquesa i els tresors del patrimoni de les comarques valencianes.

Els visitants que s’han acostat a l’estand han pogut descobrir que Sueca té una infinitat de llocs i una extensa oferta de serveis i activitats que fan que esta localitat, ubicada al cor de la Ribera Baixa, siga un gran atractiu per als turistes que vulguen gaudir d’una abundant i rica gastronomia, d’un singular paisatge arrosser i marítim i d’una oferta cultural i festiva anual completíssima.

La ciutat s’ha presentat com un «melange» perfecte del turisme de sol i platja, el cultural, el festiu i gastronòmic i l’ecològic.

La riquesa paisatgística és un dels majors encants de Sueca. Envoltada pel Riu Xúquer i l’Albufera i amb més de 8 km de platges banyades pel Mar Mediterrani, la ciutat compta amb diferents rutes i itineraris naturals a més de rutes cicloturistes. Les informadores de l’equip de Sueca Turisme han presentat tots estos recorreguts a les persones que s’han interessat per l’experiència. Així també, Sueca s’ha reivindicat una vegada més com “la terra de l’arròs”, amb la promoció del seu Concurs Internacional de la Paella Valenciana, el certamen gastronòmic degà de l’Estat espanyol que arriba este any a la 59 edició. El restaurant Ca Artur de Les Palmeres ha oferit als assistents un tastet de la gastronomia local, amb la degustació d’arrossos i els plats més típics del municipi.

A més, Sueca ha mostrat al visitant un altre dels aspectes més rellevants de la seua idiosincràsia, que és el moviment modernista que va haver-hi en la localitat a principis del segle XX, del qual encara hui en dia queden bones mostres d’una especial rellevància. El assistent a la fira ha pogut descobrir tots els edificis emblemàtics de Sueca inscrits a la seua Ruta del Modernisme, com per exemple l’Asil d’Ancians o el conegut popularment com el casino de l’Ateneu, seu de la societat que porta el mateix nom. Continuant amb els tresors patrimonials, el consistori, a través del seu estand, ha promocionat també l’Espai Joan Fuster dedicat a l’obra i la figura de l’intel·lectual de Sueca. En el pla cultural, també s’ha informat sobre les festes de Sueca, la Mostra Internacional de Mim i l’agenda més recent marcada per la celebració de la Mostra Sonora que se celebra entre el 5 i el 14 d’abril.

La quarta edició de la Fira de les Comarques ha comptat amb un total de 62 expositors, 40 empreses i 200 ofertes turístiques diferenciades entre turisme cultural, gastronòmic i actiu. A més, la fira ha comptat amb actuacions folklòriques, tallers infantils amb temàtica turística i demostracions i degustacions gastronòmiques, entre d’altres.