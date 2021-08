Sueca se suma a la campanya Alerta Tortuga!

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Benestar Animal i Medi Ambient, s’ha sumat a la campanya Alerta Tortuga!, una iniciativa de la Unitat de Zoologia Marina de la Universitat de València, l’ONG Xaloc i la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que té per objectiu informar i conscienciar sobre la presència de tortugues marines i la possibilitat de nidificació a les platges valencianes. Segons els promotors, és en estes dates quan es comencen a produir les eclosions dels primers nius posats al juny, i la temporada d’emergències de nounats es pot prolongar fins a primers d’octubre. La intenció és poder detectar la presència de nounats, o els seus rastres, a les platges. “Qualsevol acció que contribuïsca al benestar i conservació de la naturalesa, en este cas a les nostres platges, serà objecte d’interés per part d’este Ajuntament i, per això, hem volgut sumar-nos a esta iniciativa per a la qual sol·licitem també la col·laboració ciutadana”, ha assenyalat la regidora de Benestar Animal i Medi Ambient, Carmen Pérez.