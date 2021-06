Sueca se suma a la celebració de la Setmana Verda Europea

Connect on Linked in

Del 31 de maig al 4 de juny, s’està celebrant la Setmana Verda Europea i, des de les regidories de Medi Ambient i Educació de l’Ajuntament de Sueca, han volgut sumar-se a esta efemèride amb una sèrie d’activitats destinades als i les més joves, en este cas, a l’alumnat de 6é de Primària i 1r d’ESO de tots els centres escolars de la localitat. “Considerem que la finalitat és molt important i, per això, des de les dos regidories, i al llarg d’esta setmana, repartirem entre l’alumnat uns quaderns amb activitats pràctiques perquè puguen treballar-los en classe i els ajuden a entendre millor, i a actuar, davant la situació d’emergència climàtica”, ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Junt al quadern d’activitats, s’entregarà a l’alumnat uns fullets informatius sobre la importància de protegir el corriol camanegre, una espècie d’ocell característic de les platges i arenals costaners. “La nostra intenció és que coneguen esta espècie, la importància que té i quines són les seues necessitats per a poder sobreviure”, ha assenyalat la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Carmen Pérez, qui ha afirmat també que, a més, se’ls entregarà informació sobre com actuar per a evitar la propagació del mosquit tigre.

Així mateix, des de les dos regidories entregaran a cada centre, gràcies a la col·laboració del Consorci Ribera i Valldigna, el llibre titulat Desfem, de Dani Miquel, que té per objecte conscienciar sobre la necessitat de protegir la naturalesa i el medi ambient gràcies als xicotets gestos que tots podem fer diàriament a casa o en el col·legi.

Finalment, des de les dos regidories s’ha proposat a tots els centres escolars que participen en el ‘Repte dels Taps’, mitjançant el qual, tot l’alumnat que ho desitge, pot participar recollint i entregant en el seu col·legi taps de plàstic, “facilitarem als centres escolars uns depòsits de cartó perquè recullen els taps de plàstic que entreguen els xiquets i xiquetes. Posteriorment, eixe material serà reutilitzat per a construir bancs que instal·larem en diferents llocs de la ciutat. D’esta manera, l’alumnat podrà comprovar com la seua bona acció, consistent a recollir residus que anaven a ser rebutjats, pot transformar-se en nous objectes d’utilitat per a tots i totes”, ha explicat Joan Carles Vázquez. Per la seua banda, Carmen Pérez ha assenyalat que “l’objectiu d’esta acció és posar en valor l’economia circular, partint d’un residu poder construir coses noves sense haver d’utilitzar més matèries primeres”.