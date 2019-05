Print This Post

Esta iniciativa, impulsada per la Generalitat Valenciana, té com a finalitat informar i conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat de saber reciclar de manera correcta els aparells elèctrics i electrònics

El repte és superar les més de 3 tones de residus recollides en la passada edició

Només per reciclar un RAEE s’aconseguirà regal segur

Sueca se suma, un any més, a la campanya “Recicla els teus aparells”, una iniciativa que té com a finalitat conscienciar a la població sobre la necessitat de reciclar, de manera correcta, els aparells elèctrics i electrònics.

Impulsada per la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria d’Agricultura i Medi Ambient, en col·laboració amb les majors plataformes del sector: Recyclia (Ecofimática, Ecoasimelec i Tragamóvil), ERP España, Ecolec, Ecotic, Ambilamp i Ecoraees, l’acció es desenvoluparà en la localitat de Sueca el dia 4 de juny, de 10:00 a 14:00 hores i de 16:00 a 20:00 hores. Com en les passades edicions, un equip d’informadors ambientals, identificats amb la imatge de la campanya, recorrerà els principals carrers de la població en bicicletes amb remolc. L’objectiu és informar i recollir tots els aparells elèctrics i electrònics de menys de 20cm en desús que els veïns tinguen en les seues cases.

Coincidint amb el servei d’ecoparc mòbil, que estarà eixe mateix dimarts en l’Av. Mestre Serrano, la campanya “Recicla els teus aparells” estarà en altres quatre punts diferents de recollida: Jardins del Sequial, plaça de l’Ajuntament, Av. Ciutat de Pamplona i al Pavelló Cobert. A més a més, amb la finalitat de motivar la participació, s’entregaran premis a totes les veïnes i veïns que dipositen els seus aparells en els remolcs de les bicicletes, com un Iphone X, una TV led o carregadors portàtils, entre moltes altres coses. A més, se sortejarà un Ipad a través de la pàgina de Facebook @reciclatusaparatos.

En tots els domicilis, i també en els comerços i oficines, és freqüent l’acumulació d’aparells elèctrics i electrònics en desús, com per exemple telèfons mòbils, ràdios i molts més. A través d’esta campanya, es pretén garantir el correcte reciclatge d’estos aparells que, en moltes ocasions, acaben en els contenidors convencionals, amb l’alt grau de contaminació i el perill per a la salut de la ciutadania que genera este tipus d’accions.