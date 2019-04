Sueca senyalitza amb pictogrames els seus edificis públics

Connect on Linked in

El projecte pretén millorar la qualitat de vida de totes les persones que no tenen llenguatge adquirit

La ciutat se suma a la celebració del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme amb diferents iniciatives

Sueca està obstinada en convertir-se en una ciutat més inclusiva, accessible i que promoga la igualtat d’oportunitats per a totes les persones. En este sentit, l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU) ha presentat este matí en l’Ajuntament de Sueca el projecte «Entén la teua ciutat amb pictogrames» coincidint amb la celebració del Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme que es commemora cada any el 2 d’abril. El col·lectiu ha avançat hui davant dels mitjans de comunicació l’adaptació d’este projecte de sensibilització a la localitat.

Els pictogrames són signes que representen esquemàticament un símbol clar i sintetitzen un missatge sobrepassant la barrera del llenguatge, amb l’objectiu d’informar o senyalitzar.

El projecte es dividirà en tres fases. En esta primera s’han realitzat un total de 69 pictogrames que representen els edificis públics més importants com ara el mateix Ajuntament, el Casal Jove, el Centre de Salut o la Biblioteca, entre molts altres exemples. En les següents fases, el col·lectiu tractarà de sumar la col·laboració d’altres entitats estatals i els serveis i establiments privats del municipi que siguen susceptibles de senyalitzar-se.

Sonia Perucha, presidenta del col·lectiu, i Rubén Pastor, secretari i coordinador de l’adaptació del projecte a Sueca, han estat els encarregats d’explicar com va nàixer la idea i els principals objectius d’esta iniciativa, acompanyats d’altres membres de l’associació.

Es tracta d’una iniciativa sense ànim de lucre i transversal que pretén afavorir la integració de totes les persones que no tinguen llenguatge adquirit, bé siga perquè pateixen autisme o altre trastorn o qualsevol altra circumstància, així també contribuirà a millorar la qualitat de vida de les persones que pateixen malaltia mental o les persones immigrants que no estan familiaritzades amb les llengües oficials del territori, entre d’altres.

Altres dels objectius principals del projecte són crear un impacte territorial, contribuir a la reducció de l’estigma i visibilitzar el col·lectiu de persones que pateixen autisme, demostrant, alhora, que existeixen altres estratègies per comunicar-nos.

El projecte original pertany a la comunitat de Navarra i va ser impulsat per l’Associació Navarra d’Autisme ANA, l’any 2013, en col·laboració amb l’Ajuntament de Pamplona i el govern de Navarra amb un excel·lent resultat. Ara, Sueca és una de les pioneres en implantar el projecte al territori, al costat d’altres municipis com Mislata, Burjassot o Alzira. El Portal Aragonés de Comunicació Alternativa i Adaptativa ( ARASAAC) ha cedit l’ús dels pictogrames a l’associació de Sueca, atés que són els més utilitzats i reconeguts pertot arreu. A més a més, els dissenys es complementen amb un codi QR que dirigeix a un àudio que situa a l’usuari. Pròximament es procedirà a la instal·lació dels primers pictogrames en els corresponents edificis públics.

El col·lectiu assumirà el seguiment del projecte que es revisarà anualment per tal d’actualitzar els llocs on calga incorporar nous pictogrames. Així mateix, en la finalització de les tres fases, es realitzarà una enquesta de valoració per conéixer el grau de satisfacció de la població amb el projecte i realitzar, si escau, les millores corresponents.

Festa pel Dia Mundial de la Conscienciació de l’Autisme

Al llarg de tota la setmana, la localitat s’ha sumat a diferents iniciatives per commemorar este Dia Mundial de Conscienciació de l’Autisme. Un any més, Sueca s’ha sumat al moviment «Light it up blue» il·luminant de blau la façana de l’edifici consistorial durant uns dies per tal de contribuir a la visibilitat del col·lectiu i afavorir el coneixement sobre el trastorn.

Els actes conclouran el pròxim dissabte, 6 d’abril, amb una jornada festiva que tindrà lloc a la plaça de l’Ajuntament de Sueca. El col·lectiu ha organitzat, a partir de les 11 hores, un matí amb tallers, jocs, pintacares, animació i globotà.