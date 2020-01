Sueca serà pionera en l’adaptació dels seus passos de vianants per a persones amb autisme

Print This Post

L’Associació de Pares d’Autisme de Sueca, APASU, i l’Ajuntament de Sueca han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de posar en marxa en el nostre municipi un projecte pioner en tota la Comunitat Valenciana que millorarà la vida de les persones amb autisme. La nostra ciutat serà la primera a instal·lar una sèrie de pictogrames en els passos de vianants per a facilitar la comprensió sobre les precaucions que han de prendre, abans de creuar, no sols les persones amb autisme, sinó també els menors, les persones majors o aquelles de fora de Sueca que no estiguen familiaritzades amb l’idioma.



“Vam descobrir este projecte gràcies a TEAVIAL, una associació amb seu a Sevilla. De seguida ens van facilitar tota la informació sobre el tema i els mitjans per a poder desenvolupar-lo ací, a Sueca. Després d’un estudi científic que van encarregar a la Universitat de Sevilla, van comprovar com era la seqüència idònia dels pictogrames a utilitzar per a la millor comprensió per part de la ciutadania i van desenvolupar este projecte que ara implantarem a Sueca”, ha explicat Rubén Pastor, secretari de APASU.

La seqüència dels pictogrames serà la següent: Para, Mira, Cotxe parat i Creua. Es col·locaran en la primera franja blanca dels passos de vianants i gràcies a ells les persones que els utilitzen sabran fàcilment identificar les accions que han de realitzar.

Des d’APASU mostren el seu agraïment al govern municipal per l’interés demostrat i les facilitats per a portar-lo a la pràctica. “Vam parlar amb l’alcade i amb el regidor de Seguretat Ciutadana i ràpidament van posar tot el seu esforç perquè este projecte es poguera realitzar a Sueca”, en paraules de Pastor.



Per al regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez, “ha sigut un procés un poc complex al principi perquè s’havien de complir al 100% totes les mesures de seguretat viària. Després d’aconseguir l’informe positiu, ens vam posar en marxa de seguida i en pocs dies serà una realitat”. Els nous pictogrames informatius, que utilitzaran el valencià, es col·locaran en tots els passos de vianants dels col·legis de Sueca, públics i concertats. També en les instal·lacions esportives i als carrers més cèntrics de la ciutat, com ara Mare de Déu i Sequial, per ser les que tenen major circulació de persones.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per la realització d’este projecte. “Només vam entrar a governar, APASU es va posar en contacte amb nosaltres per a exposar-nos esta iniciativa pionera en la qual vam creure fermament perquè la comunicació gràfica és universal i comprensible per a tot tipus de persones”.