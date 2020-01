Sueca sol·licita la declaració de zona catastròfica

Connect on Linked in

Este matí, s’ha celebrat un ple extraordinari per a acordar sol·licitar de l’Estat i la Generalitat les ajudes econòmiques necessàries



L’Ajuntament de Sueca sol·licitarà la declaració de “zona afectada greument per una emergència de protecció civil”, l’equivalent a zona catastròfica, després del ple extraordinari celebrat este matí. L’equip de govern ha informat de la situació actual i de totes les accions dutes a terme, tant per a recuperar al més prompte possible els serveis danyats, com per a sol·licitar a l’Estat i la Generalitat les ajudes econòmiques corresponents per a Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes.



“L’equip de govern d’este Ajuntament ha presentat ja, dins del termini i en la forma escaient, l’estimació econòmica dels danys patits que ens va requerir l’Estat espanyol. En estos moments, treballem també per a sol·licitar les ajudes que ens pogueren correspondre de la Generalitat, i en la declaració de zona afectada greument per una emergència de protecció civil, pensant també en els danys que han patit els nostres ciutadans en els seus béns perquè, d’esta manera, tinguen totes les facilitats per a cobrar les ajudes”, ha afirmat l’alcalde, Dimas Vázquez. Mentre arriben les ajudes, ha explicat Vázquez, es continua treballant, com s’ha fet des del minut zero, dins de les nostres possibilitats, perquè tot torne a la normalitat. “Els desperfectes més greus necessitaran del suport econòmic de l’Estat i la Generalitat per a solucionar-se i estem a l’espera que ens informen del modus operandi per a poder restaurar l’estat anterior de la nostra costa i el nostre territori”.



En el transcurs del ple, l’alcalde ha volgut agrair al grup d’emergències la seua implicació. Així mateix, ha assenyalat que totes les decisions s’han pres després del consens dels polítics amb els tècnics i professionals, i s’ha intentat solucionar a la major brevetat els problemes en benefici de la ciutadania. “Hem actuat complint tot el protocol perquè Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes puguen obtindre el que es contemple des de l’Estat i la Generalitat”, ha explicat Vázquez.