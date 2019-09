Sueca s’ompli de Mim

Connect on Linked in

La 30 edició de la Mostra Internacional de Mim de Sueca arranca hui, dimecres, a les 18 hores, amb una exposició en forma d’homenatge titulada “Els gestos d’un poble”, que acollirà la Sala Els Porxets fins al diumenge. Els visitants podran contemplar més de mil imatges realitzades exclusivament per a l’ocasió pels integrants de l’Associació Amics de la Càmera de Sueca, en les quals es mostraran els gestos i expressions de la ciutadania i espectadors vinguts d’altres llocs.



L’Ajuntament, un any més, s’ha bolcat amb este esdeveniment que situa a Sueca en el pla cultural més internacional. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez; al costat d’altres membres del govern local, han volgut mostrar este suport posant este matí amb la samarreta oficial de la Mostra. “Inaugurem hui un festival que porta 30 anys mimant a Sueca, i oferint cultura, espectacle i teatre a l’abast de tots els suecans i suecanes i visitants”, ha assenyalat el regidor Vázquez.



A més de l’exposició, el programa previst per a hui es completa amb la tradicional classe magistral, impartida per la ballarina Claire Ducreux i el reconegut coreògraf Toni Mira, Premi Nacional de Dansa. Tindrà lloc al Centre Municipal Bernat i Baldoví, on també s’oferirà la peça de circ Fang, dels catalans Animal Religion. En la plaça de l’Ajuntament els espectadors podran contemplar els espectacles Ghetto, de la Jove Companyia Gerard Collins; i Yeorbayu, de la companyia Vaques. Per part seua, el claustre de l’Espai Joan Fuster acollirà el Cortejo interpretat pel tàndem sevillà valencià de Baldo Ruiz i Paloma Calderón.

En la primera jornada del MIM estarà present també l’audiovisual amb la projecció del curtmetratge Absencia. Finalment, la Fundació SASM, entitat suecana que ofereix una atenció integral a persones amb malaltia mental crònica per a millorar la seua qualitat de vida i eliminar l’estigma, presentarà Colors de Mim, per a omplir de color, festa i celebració els carrers més cèntrics de la ciutat.