Sueca s’uneix a ‘El Repte del Reciclatge’

La campanya, que ha visitat Sueca estos dies, tornarà el 28 d’abril i 3 de maig amb activitats lúdiques i informatives per a fomentar el reciclatge entre la població

‘El Repte del Reciclatge’, una campanya informativa i de conscienciació ciutadana sobre la importància de reciclar, especialment els envasos de plàstic, ha visitat Sueca estos dies de la mà d’Ecoembes, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Consorci Ribera i Valldigna. A través de diferents activitats lúdiques i educatives, la campanya busca conscienciar de primera mà sobre la necessitat de reciclar de manera correcta i informar sobre els beneficis que suposa per al medi ambient.

“La iniciativa, que al llarg d’estos mesos visitarà diferents localitats de la nostra comarca, busca augmentar les xifres de reciclatge potenciant-lo a través de la conscienciació. A més, el municipi pertanyent al Consorci que més incremente les seues xifres de reciclatge en el contenidor groc respecte a l’any 2020, obtindrà un premi de 6.000 euros que, en el cas que fora Sueca el guanyador, es destinaria a Càritas. El més important és aconseguir que la ciutadania adquirisca l’hàbit del reciclatge”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez.

La campanya tornarà a visitar Sueca el 28 d’abril i 3 maig. Durant estos dos dies, i com ja va ocórrer dissabte passat, s’instal·larà un estand en la plaça de l’Ajuntament per a informar la ciutadania i resoldre tots els dubtes que se’ls plantegen a l’hora de reciclar qualsevol residu. A més, un equip recorrerà els carrers més pròxims per a informar també sobre la campanya, amb l’objectiu de desmitificar les faules entorn del reciclatge i sensibilitzar la població. Per al dia 3 de maig, s’ha previst també impartir unes xarrades informatives a més de 100 alumnes de l’IES Joan Fuster.