Sueca s’uneix a la commemoració del Dia de la Igualtat Salarial

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, ha volgut unir-se a la celebració hui, 22 de febrer, del Dia de la Igualtat Salarial. La regidora responsable de l’àrea, Gema Navarro, ha llegit un manifest en el saló de plens, amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Dimas Vázquez, en el qual ha expressat el suport del consistori a esta causa, els avanços de la qual dels ultims anys s’han vist perjudicats amb la crisi sanitària. “Les dones ens hem incorporat al mercat de treball assumint, quasi en exclusiva, les responsabilitats domèstiques i de cures en els sectors més precaris i infravalorats. A més, la pandèmia ha influït negativament en alguns dels avançaments aconseguits en este camp en els últims anys, i ha incrementat la bretxa de gènere, sent les dones les més perjudicades per la crisi econòmica”, ha assenyalat Navarro, qui ha insistit en la importància “de continuar reivindicant esta igualtat i seguir en la lluita per erradicar estes diferències que desgraciadament s’extrapolen també a altres àmbits, i que la crisi sanitària ha agreujat malgrat els avanços aconseguits”.

Així mateix, en el manifest, la regidora Gema Navarro ha assenyalat el suport de l’Ajuntament de Sueca, com a entitat pública local, a este Dia i al seu compromís en: “-la lluita contra la desigualtat retributiva; -la necessitat de continuar avançant en els Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU en la seua agenda 2030, en particular en la consecució de l’objectiu 5 (aconseguir la igualtat entre gèneres i empoderar a totes les dones i xiquetes), i l’objectiu 8 (promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, i el treball decent per a totes les persones); i -el suport i compliment del Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes, que entrarà en vigor el pròxim 14 d’abril de 2021, un text pioner que col·loca a l’Estat Espanyol al nivell dels països més compromesos amb la matèria, atés que garanteix l’efectivitat de la igualtat retributiva, establint uns mecanismes de transparència potents i àgils, com les auditories salarials”.