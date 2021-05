Sueca s’uneix a la iniciativa #UnÁrbolPorEuropa

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Medi Ambient, i amb la col·laboració de la Regidoria de Serveis Municipals i l’empresa Aigües de Sueca, ha participat en la campanya #UnÁrbolPorEuropa, una iniciativa que naix a proposta de la Unió Europea amb l’objectiu de promoure la sostenibilitat local i aconseguir així els objectius de desenvolupament sostenible començant des de casa. Per este motiu, tots els consistoris a nivell nacional que ho desitgen, han de plantar almenys un arbre abans del 5 de juny, com una manera d’aportar eixe important gra d’arena a fi d’aconseguir millorar la situació climàtica actual. “L’objectiu és intentar frenar un poc el canvi climàtic. Per este motiu, des de l’Ajuntament de Sueca ens hem sumat a la causa plantant este arbre, un freixe de ribera, ací, al jardí del carrer Arnau de Vilanova, com a mostra de suport a este tipus d’iniciatives europees que per a nosaltres són evidentment molt importants”, ha explicat la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez, qui ha volgut també assenyalar que, junt a este acte simbòlic, des del departament es realitzen moltes altres activitats, com per exemple la creació del Bosc Periurbà, en la Senda de les Vaques.

A més de la regidora de Medi Ambient, han assistit a l’acte simbòlic l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor de Serveis Municipals, Joan Carles Vázquez; la regidora de Joventut, Gema Navarro; i el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera.

Des de la Unió Europea, assenyalen, treballen per a ser un referent quant a transició ecològica, plantejant solucions i mesures que transmetre a la resta del planeta per a promoure una acció conjunta i global. L’objectiu d’esta iniciativa és doble: d’una banda, subratllar la importància de la sostenibilitat en l’àmbit local de manera constant; d’una altra, la rellevància d’Equip Europa en la promoció dels valors europeus. Fins al moment, més de 200 ajuntaments s’han compromés amb esta iniciativa i s’han plantat més de 3.500 arbres.