Sueca s’uneix al moviment mundial contra el canvi climàtic

La plaça de l’Ajuntament ha acollit este matí una concentració contra el calfament global i el canvi climàtic, convocada per Xúquer Viu i la Ribera amb bici, junt a 16 organitzacions més comarcals i locals. En l’acte han estat presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez; una àmplia representació del govern local; membres de la corporació municipal; l’alcalde d’Albalat, Felip Hernandis, i membres del seu equip de govern; el regidor d’Activitats Mediambientals de Cullera, Hugo Font; el diputat a les Corts Generals, Joan Baldoví; així com un gran nombre de ciutadans.



Després de la presentació d’esta mobilització, realitzada pel portaveu de Xúquer Viu, Paco Sanz, han intervingut Pilar Medrano, de Fem Pinya; Rosa Sanz, de l’associació ADOPS; Clara Espinós, de la Comissió d’Ajuda al Refugiat; i Mila Meseguer, de l’Associació de la Muntanyeta dels Sants, qui ha sigut l’encarregada de llegir el manifest en el qual s’han exposat els motius fonamentals pels quals hui el planeta s’ha mobilitzat, apel·lant a la gravetat de “una crisi climàtica que és conseqüència d’un model de producció i consum que ha demostrat ser inadequat per a satisfer les necessitats de moltes persones, que posa en risc la nostra supervivència i impacta de manera injusta especialment a les poblacions més pobres i vulnerables del món. No respondre amb la suficient rapidesa i contundència a l’emergència ecològica suposaria la mort de milions de persones, a més de l’extinció irreemplaçable d’espècies imprescindibles per a la vida a la Terra”.



Per tot això, les organitzacions signants demanen “que en la nova etapa política es declare, de manera immediata, l’emergència climàtica i es prenguen les mesures concretes necessàries per a reduir ràpidament a zero net les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle”.



Esta vesprada, les mobilitzacions continuaran amb la gran manifestació convocada a València, a partir de les 18 hores, en la plaça de la Verge, a la qual també assistiran estes organitzacions.