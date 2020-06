Sueca suspén l’Escola d’Estiu

Connect on Linked in

La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sueca ha decidit, després d’estudiar la situació actual referent a l’estat d’alarma i buscar altres possibilitats, suspendre definitivament el servei de l’Escola d’Estiu. “Ha sigut una decisió difícil i obligada per les circumstàncies. Hem estudiat moltes possibilitats però, davant la situació de crisi sanitària, s’ha decidit no realitzar l’Escola d’Estiu en 2020. Els usuaris i responsables saben que la Regidoria d’Educació estava treballant, des de 2019, en un projecte nou i ambiciós per a enguany, amb canvis en els espais de realització, amb possibilitat d’escola matinera, ampliació de les activitats lúdiques i disminució de ràtios participant/monitor, per a aconseguir així una atenció més pròxima i individualitzada als menors, entre altres millores. Però, finalment, haurem d’esperar a l’estiu que ve”, ha lamentat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.



Per al màxim responsable d’Educació, este virus ha ocasionat molts canvis en les nostres vides i s’han hagut d’adoptar decisions i mesures de manera ràpida per a adaptar-nos a una nova realitat en la qual tot és diferent: els estudis, el treball, les relacions, el temps lliure… “La incertesa sobre l’evolució de l’epidèmia, i la possible aparició de nous brots, ens obliga a extremar les precaucions en totes les activitats que des de l’Ajuntament de Sueca es puguen organitzar i autoritzar”, explica Vázquez.



Així mateix, la suspensió de les classes presencials en tot l’àmbit educatiu ha portat a considerar incoherent la realització de l’Escola d’Estiu d’enguany, ja que es basa en la socialització dels menors i exigeix el contacte físic entre els usuaris i l’ús compartit de materials i recursos, “i pensem que no es poden realitzar experiments amb els nostres menors. La conciliació familiar és important, però més important és la salut dels nostres xiquets i xiquetes, i garantir-la depén de nosaltres com a administració”, ha assenyalat Vázquez.



Des de l’Ajuntament assenyalen també que, tenint en compte que la Covid-19 continua present i, després de tot l’esforç realitzat per part de tots i totes amb el confinament, el distanciament social i moltes altres mesures que ens recomanen les autoritats sanitàries, pensem que no es pot tirar un pas arrere.



Des de la Regidoria d’Educació s’està estudiant una alternativa perquè els menors puguen gaudir d’una Escola d’Estiu de manera virtual, i que esta siga lúdica, educativa i divertida. “Confiem que l’any vinent les circumstàncies sanitàries ens permeten realitzar una Escola d’Estiu com la que teníem preparada per a enguany, plena de novetats i millores del servei. I agraïm la comprensió de tota la ciutadania”, en paraules de Vázquez.