Sueca també es mostra defraudada per no poder passar a la Fase 1

La ciutat de Sueca es mostra defraudada per no poder passar a la Fase 1 de la desescalada, ja que es troba inclosa dins del Departament de Salut de la Ribera, així ho ha manifestat el seu alcalde, Dimas Váquez, afegint que tant per a la població com per als comerços i empreses ha sigut un colp important.

Sueca espera que l’Estat done el vistiplau per a lliberar els romanents de tresoreria i així poder invertir en les persones i empreses més necessitades del poble.

Vazquez ha declarat que la població ha complit en les tasques de neteja així com en el repartiment de mascares per a previndre el COVID-19

Sueca estarà també atenta aquesta setmana per comprovar si canviem les condicions i així poder passar a la Fase 1