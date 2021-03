El pròxim 24 d’abril, Sueca tornarà a acollir una nova edició de la Run Càncer, una marxa solidària que té per objectiu recaptar fons per a la lluita contra esta malaltia i, al mateix temps, animar la ciutadania a realitzar alguna activitat saludable. Este matí, responsables de l’Associació Local Contra el Càncer de Sueca, organitzadors de la prova amb el suport del grup senderista ‘Olivetes Xafaes’, junt a l’alcalde i la regidora d’Esport de l’Ajuntament de Sueca, col·laborador de la iniciativa, han presentat davant els mitjans esta activitat lúdic-esportiva que està previst celebrar-se, sempre que les circumstàncies sanitàries ho permeten, amb un recorregut de 6 quilòmetres, perfectament senyalitzats, amb eixida i arribada a meta en la plaça de l’Ajuntament. Cada participant podrà iniciar la marxa quan ho estime oportú dins de l’horari establit de 10.30 a 12 hores.

“Com a regidora d’Esport, estic molt contenta que es duga a terme esta iniciativa, malgrat la pandèmia, fonamentalment perquè es realitza per una molt bona causa. Els suecans i les suecanes som solidaris i ho hem demostrat sempre. I esta Regidoria, i este Ajuntament, sempre estaran al costat de totes les associacions, sense cap distinció, que realitzen iniciatives d’este tipus per a col·laborar amb alguna fi social, perquè ací estem per a ajudar a tots i totes. Anime la ciutadania a participar i a col·laborar amb la causa perquè, en esta associació, tots els diners que es recapten sabem amb certesa com s’inverteixen”, ha assenyalat la regidora d’Esport, Celia Beltrán. Per la seua banda, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït als organitzadors i patrocinadors la seua col·laboració perquè estes iniciatives vagen endavant, “Sueca ha demostrat que és una ciutat saludable, que es bolca en les propostes en benefici de la salut (fa unes setmanes vam rebre un premi nacional del Ministeri de Sanitat pel projecte Saludem-nos) i, per tant, és una satisfacció presentar esta acció que serveix per a lluitar contra el càncer”. Així mateix, la primera autoritat municipal ha volgut aprofitar esta presentació per a fer un incís i ressaltar la importància de la prevenció contra una altra malaltia que ara mateix té tot el protagonisme, com és la Covid-19, i que, a vegades, pot restar-li a altres com el càncer que necessiten també de tota l’atenció possible. “Malgrat les xifres actuals, no hem de baixar mai la guàrdia i menys en les dates que s’aproximen, perquè suposaria de nou un colp tremend per a les persones infectades i per a la nostra sanitat, seriosament desbordada”.

En la presentació de la marxa, ha intervingut també la presidenta de l’Associació Local contra el Càncer, Sacra Ortells, qui ha explicat com es pot participar: “tota aquella persona interessada a col·laborar amb esta iniciativa, pot comprar la seua samarreta, a 6 euros, o dorsal, a 4 euros, contactant amb algun o alguna membre de l’associació. Per a això, instal·larem un estand en la plaça de l’Ajuntament tots els divendres, dia de mercat ambulant. Vull fer una crida a tots els clubs, associacions i a la ciutadania en general, perquè participen. Esta marxa es realitzarà complint sempre amb totes les mesures sanitàries pertinents, com a associació de la salut que som”. Per la seua banda, el president de l’associació senderista ‘Olivetes Xafaes’, Juan Antonio Llopis, ha explicat com serà el circuit “controlat pels socis i sòcies del grup senderista, que indicaran en tot moment per on s’ha de caminar, tant en els trams urbans com en els que no ho són. També tindrem una zona d’avituallament. La idea és passar un bon matí col·laborant amb una bona causa i, per això, animem a tota la gent a participar”.

El recorregut de la marxa s’iniciarà en la plaça de l’Ajuntament, i discorrerà per la plaça de Sant Pere, Sant Doménech, Templaris, Camí de Vilella, Assut de Cullera, i pel riu fins al pont de Fortaleny, Senda de les Vaques, Mestre Serrano, Mare de Déu, Sant Cristòfol i, de nou, Plaça de l’Ajuntament.