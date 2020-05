Sueca treballa en les mesures a adoptar per a l’ús de les seues platges pendent de l’evolució de l’estat d’alarma

Connect on Linked in

El saló de plens de l’ajuntament de Sueca ha acollit una reunió per a tractar les directrius, que ahir es van traslladar a fins a la Conselleria de Presidència, en matèria d’utilització de les platges este estiu. En la trobada han estat presents l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor responsable de Platges, Joan Carles Vázquez; el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez; una gran representació del govern municipal; els alcaldes del Perelló, Juan Botella; i Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime; i representants de la Policia Local i Guàrdia Civil.

Davant l’arribada imminent de la temporada estival i l’obertura de les platges, des del govern autonòmic s’han traslladat una sèrie de directrius en matèria de prevenció als Ajuntaments, els quals han de ser ara els encarregats de gestionar-les i adaptar-les a les circumstàncies de cada població. “Resultarà complex i complicat, ja que a Sueca disposem de molts quilòmetres de platja, molts accessos… Per este motiu, en primer lloc, volen apel·lar a la responsabilitat de les persones, una cosa fonamental si volen disfrutar de les platges de manera segura. Sabent com han sigut estos dos mesos i que l’estat d’alarma continua, per això volen demanar, en primer lloc, que es respecten les mesures a les platges a l’igual que s’ha fet al carrer”,

Les obres de reparació del passeig marítim s’uneixen les restriccions a les platges, l’acotament d’aforament i el distanciament social a causa de la crisi sanitària. De tota manera, desenvoluparan una sèrie de mesures perquè les molèsties siguen les menors possibles, tant per a la ciutadania com per a l’Administració. Per això, demanen prudència, responsabilitat i, sobretot, el compliment del distanciament entre persones. També demanem comprensió per si l’ús d’algunes de les instal·lacions de les platges pateix alguna modificació este estiu”, ha explicat el regidor responsable de Platges, Joan Carles Vázquez.

Els representants municipals volen prevaldre, per damunt de tot, l’accés a la major quantitat d’informació possible per part de la ciutadania i visitants, fet que contribuirà a un major respecte per les normes de prevenció. Per a això, una de les primeres mesures a adoptar serà la instal·lació de cartells informatius en tots els accessos a les platges. El servei de socorrisme, a més de vigilar el bany, informarà este estiu, de manera preventiva, sobre les actituds correctes per a evitar contagis. Per la seua banda, la Policia Local i Guàrdia Civil vetlaran pel compliment de totes les mesures marcades per les autoritats sanitàries.



Després de la reunió telemàtica amb els responsables de la Conselleria de Justícia i de l’Agència d’Emergències, estan treballant conjuntament per a concretar més detalls i informar sobre què es pot fer i què n.,

Finalment, els representants municipals han assenyalat tres pautes bàsiques a l’hora de disfrutar d’un estiu en les millors condicions: prevenció, informació i responsabilitat per part de tots i totes.