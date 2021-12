Sueca tria el cartell per a la Setmana Santa 2022

Connect on Linked in

El treball presentat per la jove de 14 anys, Ellia Clancy Navarro, de Sueca, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a representar la Setmana Santa del municipi en 2022. L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 15 que s’han presentat a esta edició.

El jurat ha estat format per la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; el regidor d’Agricultura José Luis Ribera; el dissenyador gràfic, Elies González; i Encarna Ortells i Rosa García, representant a la Junta Major de Confraries de Setmana Santa de Sueca. Els treballs finalistes han sigut els presentats per Cristóbal Aguiló Domínguez, de Cartagena (Múrcia); i Rubén Lucas García, de Torreagüera (Múrcia).

La regidora de Festes, Gema Navarro, ha sigut l’encarregada de transmetre a la guanyadora la decisió del jurat. A més d’aconseguir que el seu cartell siga la imatge oficial de la Setmana Santa de Sueca en 2022, Ellia Clancy ha obtingut un premi en metàl·lic de 800 euros.