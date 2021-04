Sueca tria els 12 dissenys realitzats per l’alumnat de l’IES Joan Fuster que lluiran els nous contenidors per a la colònies felines

Connect on Linked in

El concurs proposat per les regidories de Benestar Animal i Comerç, amb la col·laboració de l’associació comercial Arrima’t i la protectora Refugi Els Àngels, per a triar els 12 dissenys que lluiran els nous contenidors destinats a atendre les necessitats de les colònies felines, ja té guanyadors. El jurat ha triat amb molta dificultat, a causa del gran nivell mostrat pels i les participants, els 12 treballs premiats d’entre els 37 que es van presentar, tots ells realitzats per l’alumnat de 1r i 2n del Batxillerat Artístic de l’Institut Joan Fuster. “Per fi hem pogut conéixer els dissenys que lluiran els nous contenidors que instal·larem per la ciutat a fi de disposar d’espais controlats on esta fauna felina puga anar a menjar i beure d’una manera més controlada i neta amb l’entorn que els envolta. Només hem pogut triar 12, però la resta els tindrem en compte per a futures actuacions d’este tipus. Estic molt contenta pel resultat obtingut, l’interés que ha despertat entre l’alumnat i perquè este projecte puga ser molt prompte una realitat”, ha assenyalat la regidora de Benestar Animal i Medi Ambient, Carmen Pérez.

En l’elecció dels treballs guanyadors, han sigut presents, a més de la regidora de Benestar Animal, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Comerç, Manoli Egea; el professorat del departament d’Arts Plàstiques de l’IES Joan Fuster: Inés Robledo, Toni Talens i Francesc Felici; la presidenta de l’associació Refugi Els Àngels, Elena Gálvez; i el president d’Arrima’t, Tony Landete. “Estem molt contents per l’èxit de la iniciativa, i volem agrair l’esforç de l’alumnat de l’IES Joan Fuster i felicitar-los pel meravellós treball que han realitzat”, ha assenyalat la regidora de Comerç, Manoli Egea. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha volgut també mostrar la seua satisfacció “per veure el saló de plens ple de creativitat, gràcies a la iniciativa de les dues regidories, que tornen a mostrar l’efectivitat del treball realitzat de manera transversal; i el nostre agraïment per al professorat i alumnat de l’institut per la seua col·laboració. Solament se n’han pogut triar 12, però els 37 són treballs guanyadors”.

La presidenta del Refugi Els Àngels, Elena Gálvez, ha mostrat també la seua satisfacció per la implicació de l’Ajuntament perquè el projecte puga ser una realitat en breu, “fa molt de temps que teníem ganes de posar-lo en marxa per a solucionar els problemes que se’ls presentaven a les alimentadores i perquè, gràcies a estos contenidors, l’aliment i l’aigua podran conservar-se en les millors condicions”.

Els 12 dissenys seleccionats han sigut presentats per: Elena Tarín Pons, Nerea Felip Martínez, María Guía Vasilena, Susana Lydia Sarrió Ubiedo, Álvaro Corts Filgueras, Xavier Castellano Bonillo, Sergio Llopis Marqués, Blanca Mercader Espasa, Aurora Beltrán Simeón, Meritxell García Moreno, Mario Biendicho Martí i Érica Moncholí Ferrando. Tots ells i elles rebran un premi de 150 euros en forma de targeta regal per a consumir en els comerços locals adherits a la campanya Reviscolem Sueca. “Volem donar les gràcies a l’alumnat pel treball magnífic que ha realitzat, que convertirà estos contenidors en xicotetes obres d’art a la ciutat; i a l’Ajuntament, per tornar a pensar en el comerç local a l’hora d’entregar els premis en forma de targetes regal que ajudaran al fet que la joventut tinga consciència també dels nostres negocis”, ha afirmat Tony Landete, president d’Arrima’t.