Sueca tria la imatge de les Falles 2022

El treball presentat per Rubén Lucas García, de Torreagüera (Múrcia), ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a representar les Falles del municipi en 2022. L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 13 que s’han presentat a esta edició.

El jurat ha estat format per la regidora de Festes, Gema Navarro; la regidora de Comerç i Turisme, Manoli Egea; el regidor Sergi Tomás; el dissenyador gràfic, Elies González; el director de l’Escola Municipal d’Art ‘Escultor Beltrán’, Manel Baixauli; la Fallera Major de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, Alicia Falcó; i la responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez. Els treballs finalistes han sigut els presentats per Jaume Gubianas Escudé, de Navàs (Barcelona); i Jesús San Nicolás Ventura, de Sueca.

La regidora de Festes, Gema Navarro, i les Falleres Majors de Sueca, Alicia Falcó i Helena Mompó, han sigut les encarregades de transmetre al guanyador la decisió del jurat.