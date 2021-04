Sueca tria la imatge de les seues Festes Majors 2021

Connect on Linked in

Malgrat la situació d’incertesa, la Regidoria de Festes ha triat el disseny guanyador que serà la portada del Llibre de Festes el qual es publicarà igualment encara que no es pogueren celebrar els festejos

El treball presentat per Pau Maestre Olmos, de Sueca, ha resultat el guanyador del concurs organitzat per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Sueca per a triar la imatge representativa de les Festes Majors del municipi en 2021. L’obra s’ha imposat per majoria de vots dels membres del jurat entre les 14 que s’han presentat a esta edició. “Malgrat no tindre la certesa de quina serà la situació el setembre vinent, hem volgut continuar avant amb esta convocatòria per a l’elecció de la imatge de les Festes Majors de Sueca. El disseny guanyador serà, al mateix temps, la portada del Llibre de Festes, que igualment publicarem ja que la nostra intenció és contribuir també a mitigar, en part, la situació que afronten els negocis locals”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

El jurat ha estat format per la regidora de Festes, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; el regidor d’Urbanisme, Fernando Franco; el dissenyador gràfic, Elies González; el director de l’Escola Municipal d’Art ‘Escultor Beltran’, Manel Baixauli; i la responsable de Comunicació de l’Ajuntament, Paloma Gutiérrez.

La regidora de Festes, Gema Navarro, ha sigut l’encarregada de transmetre la decisió del jurat al guanyador, qui rebrà també un premi de 800 euros.