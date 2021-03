Sueca tria l’alumnat guanyador del Concurs de Dibuix ‘Falles sense foc’

Connect on Linked in

Les regidories d’Educació i Festes de l’Ajuntament de Sueca s’han reunit este matí amb el jurat del Concurs de Dibuix, convocat arran de la publicació de la Guia Didàctica ‘Falles sense foc’, presentada fa unes setmanes. En el certamen ha participat l’alumnat de cinqué i sisé de Primària, així com el d’Educació Especial, els quals havien de realitzar un dibuix representatiu d’un esbós d’una falla. “Des de la Regidoria d’Educació volem donar les gràcies, tant a les autores de la Guia Didàctica com a l’editorial Reclam i, per descomptat, a l’alumnat que ha realitzat els seus dibuixos, perquè la participació ha sigut massiva demostrant la gran acceptació de la iniciativa. La nostra enhorabona a tots i totes també per contribuir al fet que romanga viu eixe esperit faller malgrat les circumstàncies”, ha expressat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El jurat ha determinat tres premis per a cada curs de primària participant i tres per a l’alumnat d’Educació Especial. Els i les guanyadors i guanyadores es donaran a conéixer en un acte de lliurament de premis, adaptat a la circumstàncies, que se celebrarà dimarts que ve 30 de març, en el saló de plens de l’Ajuntament.