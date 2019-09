Sueca ultima els detalls del seu 59 Concurs Internacional de Paella Valenciana

Connect on Linked in

40 xefs procedents de tot el món opten a cuinar la “millor paella del món” el pròxim 15 de setembre



Enguany, les regidories de Turisme i la responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ultimen els detalls organitzatius de la 59 edició que se celebrarà el diumenge 15 de setembre.

El degà concurs disfruta del reconeixement mundial del sector, no solament per ser el més antic d’Espanya, sinó perquè, a més, en cada edició augmenta la demanda de participants.

Per a Manoli Egea, regidora responsable del certamen “es tracta d’un esdeveniment de grandíssima repercussió, al qual acudeixen participants de diferents llocs del món. Estem ja ultimant tots els detalls per a esta edició en la qual hi ha diverses novetats. Una d’elles és que tenim la intenció d’obrir encara més la participació de la ciutadania de Sueca en el Concurs. Per això, sortejarem dilluns que ve 12 entrades dobles per a poder assistir a la sala”. Una altra de les novetats que inclou esta edició, és l’augment en el nombre de premis que s’entregaran. Als guardons a millor paella cuinada per un restaurant de Sueca, de la Comunitat Valenciana i a nivell internacional, s’uneix també la categoria de millor paella cuinada per un restaurant a nivell nacional.



En la present edició, han sigut convidats a participar els restaurants de Sueca La Granja i Sequial 20. Per la seua banda, els concursants de la Comunitat Valenciana seran: Can Roig; El Llibrell; El Puerto; Nou Racó; Goya Gallery; Rossinyol; Avenida 2.0; K-Anròs; Evenser; Les Roques; Ca Ladio; Cap i Casal; El Racó; La Visteta; Paella Digital; Plaça Gastro Mercat, d’El Corte Inglés; Ausiàs 47; La Coloratta; Casa Riquelme; i Arroces y Brasas Bonanza 2.0.



Procedents de diverses comunitats autònomes acudiran: El Muelle del Barrio Pesquero (Santander), Grupo Xàtiva (Barcelona), Los arroces de Guillermo (Ciudad Real), Casa Pepe Sanchis (Còrdova) El Bandolero (Còrdova), Dixtinto (Jaén), Sa Paella Club (Eivissa) i ASCAIB (Illes Balears).



Pel que respecta a la participació internacional, comptarem amb: Casa Paella LTD (Tasmània, Austràlia), SimplySpanish (Melbourne, Austràlia), Paella Mania (el Japó), Restaurant Sangría (Shizuoka, el Japó), Restaurant Alikante (Mèxic), Restaurant Xiquet (Washington, USA), Restaurant Don Quichotte (Narbona, França) i Restaurant Ferdinando Campaniello (Itàlia).



Jurado professional i multidisciplinari



Els participants seran valorats per un jurat de reconegut prestigi professional, amb una llarga trajectòria en el món de la gastronomia des de diferents àrees, aportant els seus coneixements i experiència. Com a presidenta exercirà Purificación García, catedràtica de la Universitat Politècnica de València al capdavant del Departament de Tecnologia d’Aliments i el Grup d’Investigació i Innovació Alimentària; el xef Alejandro Del Toro, en representació de Turismo Valencia; Núria Sanz, de l’Associació de Restaurants de València; Antonio Crespo, director Centre de Turisme d’Alacant; Elena Casado, bloguera gastronòmica de Sueca; Francisco Javier Gutiérrez, director de Restauració en el Congrés dels Diputats; Álex Cornejo, ambaixador de la paella al Perú; Carlos Mataix, president de la Fira Gastrònoma; i Naohiyo Watanabe, cònsol general del Japó.

Un jurat variat i multidisciplinari, que aportarà la seua visió i coneixement entorn del complex i ancestral món de la paella, on no solament compta saber executar la recepta, sinó elaborar-la amb destresa i amb respecte a cadascun dels ingredients.

Paellers d’Honor

En aesta edició, s’entregaran novament els reconeixements de Paellers d’Honor a diferents persones que, tant a nivell personal com professional, treballen per popularitzar i internacionalitzar el món de la paella, de manera que es pose en valor la nostra recepta més internacional. Es veuran reconeguts amb este guardó: Misericordia Bello Fabián, presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos del Bierzo, i Daniel Claver, dissenyador i creador del monument a la Paella. La identitat de la tercera persona és una sorpresa que es reserva l’organització del Concurs.

Patrocinadors

A més, en esta edició, comptarem un any més amb el suport de nombrosos patrocinadors, com ara Cerveza Turia, Garcima, Carmencita,, Torry Harris, Bocopa, Jet Extramar, Arroz Tartana, Grupo Sada, Oliespal, Coca-Cola, Makro, Tastyfun, Wikipaella, Ri-Ra, Etygraf, Granizados Grany, FEHV, i Fruites i Verdures Alabau; i col·laboradors com ara la Masía El Teular, Alquería de Vilches, Sanikey, Xufatopía, Fira Gastrònoma, World Paella Day, Diputació de València, Generalitat Valenciana, L’Exquisit Mediterrani, Del Tros al Plat i Turismo de España.