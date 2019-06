Sueca vol assolir el rècord Guinness de pàdel

Connect on Linked in

Quatre jugadors del Club CSM Padel Sueca buscaran el 15 de juny batre l’actual marca amb la col·laboració d’un staff i la marca Bullpadel

Els jugadors s’han proposat complir 30 hores ‘non-stop’ a la pista per batre amb escreix el Rècord Guinness assolit fins ara

El proper dissabte, 15 de juny, un grup de quatre jugadors de pàdel de Sueca volen assolir el rècord Guinness amb una partida que durarà més de vint-i-cinc hores seguides. La iniciativa, que té el suport de l’Ajuntament de Sueca, té com a objectiu disputar el partit més llarg de la història amb 30 hores de duració.

L’esdeveniment compta també amb la col·laboració de la Falla Ronda País Valencià. La comissió ha preparat diferents activitats al voltant de la fita per amenitzar la jornada. Els assistents més menuts podran gaudir de castells unflables, tallers d’animació infantil i pinta cares, i hi haurà també servei de barra a preus populars (entrepans, refrescos i cervesa i paella). La música tampoc no hi faltarà. La partida començarà el dissabte a les 9 del matí i es prolongarà fins que, almenys, se supere la marca rècord assolida fins ara. L’entrada serà lliure per a tota aquella persona que vulga ser espectadora de la partida o participar de la festa muntada al voltant d’esta.

El passat mes de juny quatre joves de Salamanca van aconseguir el rècord superant la barbaritat de 25 hores dins d’una pista, jugant sense descans i batent la marca que s’havia aconseguit en 2016 a Romania. Ara, set membres del CSM Pàdel de Sueca volen superar, este cap de setmana, el rècord i així entrar en el Llibre Guinness dels Rècords. Encara que seran quatre els jugadors que s’enfrontaran en la pista (dos parelles de dos persones), es comptarà amb la col·laboració necessària d’altres quatre membres que seran els qui s’encarregaran de l’apartat logístic. Álex Martínez, Miguel Cuesta, Pau Calatayud i Álex Aguado, juntament amb Sara Leonor i Blanca Talens, encarregades de la part logística i administrativa; José Agraz, com a encarregat de la nutrició, i Alberto Leresma, psicòleg esportiu de l’equip, s’han plantejat el nou repte, amb el patrocini de Bullpadel, que els subministrarà tot el material esportiu.