Sumacàrcer ajuda als comerços a distribuir els seus productes

Sumacàrcer, 16 de març de 2020 – L’Ajuntament de Sumacàrcer ha volgut estar al costat dels comerços durant el període en el que la ciutadania deu estar confinada a casa per l’efecte de la crisi sanitària del Coronavirus. És per això que el consistori que dirigeix David Pons García s’ha posat en contacte amb els xicotets i mitjans establiments de la localitat per oferir-los el servei de distribució del seu material i així permetre que continuen, d’alguna manera, amb la seua producció i venda. “Front a la situació que estem vivint amb les restriccions pel coronavirus i sent conscients dels moments tan intensos que des dels vostres comerços pugueu estar vivint, contacte amb vosaltres per posar a la vostra disposició els mitjans del nostre ajuntament i ajudar-vos en estos dies tan durs”, afirma l’alcalde de Sumacàrcer en el comunicat que ha enviat a tots els comerços. “Si disposeu de servei a domicili d’entrega de compres i et trobes desbordat en algun moment o si coneixes d’algun client que ho necessite i no podeu desatendre el vostre negoci, posa’t en contacte amb nosaltres al telèfon 661 47 81 80 i vos ajudarem a entregar la compra. Entre tots eixirem endavant”, agrega el primer edil. Les autoritats sanitàries han obligat al tancament de pràcticament tots els comerços, llevat d’aquells que subministren primeres necessitats o juguen un paper clau en el bon funcionament de la societat. Per exemple, continua sent possible repartir menjar o medicaments als domicilis i és per això que l’Ajuntament de Sumacàrcer ha implementat el servei de distribució.



Relacionats