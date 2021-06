Sumacàrcer aplicarà rebaixes fiscals als edificis que instal·len plaques fotovoltaiques

Connect on Linked in

photovoltaic power station

Pas endavant en l’impuls de l’Ajuntament de Sumacàrcer cap a la sostenibilitat. El consistori que dirigeix David Pons aplicarà reduccions fiscals en l’Impost sobre Béns i Immobles, de fins a un 40% durant els pròxims 4 períodes impositius, i sobre l’Impost d’Instal·lació, Construcció i Obra, d’un 95%, a aquells veïns que decidisquen instal·lar plaques fotovoltaiques a les seues cases. Aquesta mesura, aprovada mitjançant una Ordenança Municipal, ajudarà a aprofitar de manera òptima una font natural d’energia -com és el sol- i estalviar en altres tipus d’energies no renovables. Respecte, consciència i cura del medi ambient com a motivació d’aquesta mesura. Des de l’alcaldia, David Pons explica: “És una de les potes del nostre Govern: la cura del medi ambient. Estem envoltats de verd i seria molt injust que no impulsàrem totes les mesures necessàries per a conservar-ho. A més, també realitzem diverses activitats perquè este respecte pel medi ambient es desenvolupe entre els més joves. Ells són el futur i hem de ser conscients que hem de deixar-los el planeta en les millors condicions possibles”.