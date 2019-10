Sumacàrcer aposta per la sostenibilitat amb la compra d’un vehicle elèctric

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha incorporat el seu primer cotxe elèctric, que posarà al servei dels operaris municipals com a part de la seua aposta per una mobilitat sostenible i les energies renovables. Per a la seua compra, el consistori ha comptat amb una subvenció de la Diputació de València que ronda els 20.000 euros.

A nivell ecològic, els avantatges que ofereix el vehicle amb zero emissions de CO₂ i òxids de nitrogen juguen un paper fonamental en l’assoliment dels compromisos adquirits per l’equip de govern en matèria mediambiental. Així mateix, també suposarà un alt estalvi econòmic, ja que la despesa en combustible es reduirà en els pròxims mesos al tractar-se d’un automòbil 100% elèctric, que no necessita ni gasoil ni gasolina per a funcionar i que s’activa gràcies al seu propi punt de recàrrega.

El model que s’ha obtingut és una Renault Kangoo ZE, una furgoneta que compta amb una bateria que li proporciona fins a 270 quilòmetres d’autonomia. També incorpora un motor que ofereix una potència de 44 kW (60 CV) i segons el fabricant, s’aconsegueix una càrrega completa en aproximadament sis hores, encara que cada hora que està connectat suposen 35 quilòmetres de rang addicional. “Amb aquest nou vehicle reduirem les emissions contaminants, contribuirem a millorar la qualitat de l’aire, disminuiran els efectes perjudicials en matèria acústica i, a més, baixarà el preu mitjà per quilòmetre recorregut. També és una mesura que ens serveix per a fomentar el transport net i sostenible. Ser respectuosos amb el medi ambient és tasca de tots”, assenyala David Pons, alcalde de Sumacàrcer.