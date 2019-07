Sumacàrcer celebra una nova edició de ‘Nits al Palau’

Connect on Linked in

El Palau dels Comtes d’Orgaz tornarà a lluir les seues millores gal·les per a acollir durant dos dissabtes consecutius una nova edició de ‘Nits al Palau’. L’Associació Esportiva i Cultural de Sumacàrcer (Aecus), que enguany compleix deu anys, en col·laboració amb la Regidoria de Cultura, ha organitzat una sèrie d’espectacles que donaran inici el pròxim 13 de juliol amb un sopar popular i l’actuació d’Amparo Oltra i Ángel Galán en ‘De categoria internacional’. Es tracta d’un espectacle d’humor amb música en directe que es traslladarà al Teatre Auditori a partir de les 23.00 hores.

El 20 de juliol, i després d’un altre sopar popular, serà el torn per a The Río Bravo, que portaran fins al municipi de la Vall del Xúquer els millors èxits del Rock & Roll dels anys 50, a més del gran xou de ‘El Tio Fredo’, un dels cantautors més innovadors de la cançó valenciana tradicional. “Quan arriba la calor a Sumacàrcer, les ‘Nits al Palau’ es converteixen en un gran atractiu. Per a nosaltres, és molt important que els veïns i veïnes s’impliquen en les activitats del poble. La col·laboració de l’Ajuntament amb les associacions culturals és imprescindible. Hem de treballar tots junts per a configurar una oferta escènica que cride l’atenció de tots els públics”, explica David Pons, alcalde Sumacàrcer.