Sumacàrcer decreta el tancament de tots els accessos a les seues platges fluvials

Connect on Linked in

El consistori prohibeix l’entrada de banyistes després de detectar-se un brot amb sis infectats per coronavirus.



L’Ajuntament de Sumacàrcer ha emés hui un decret d’alcaldia en el qual s’anuncia el tancament de tots els accessos a les seues platges fluvials, en concret afecta a la partida del Franc i de l’Argoletja fins nova ordre.

Una decisió que arriba després de confirmar-se sis contagis per coronavirus i amb l’objectiu d’evitar que el municipi s’òmpliga el cap de setmana, com sol ser habitual, de visitants que desoeixen la recomanació de no banyar-se en el riu Xúquer. “La concentració de centenars de persones pot acabar convertint-se en un focus d’infecció molt perillós. Volem evitar les massificacions per a protegir a la nostra població, més si cap, en un moment tan delicat com aquest en el qual ens enfrontem a un brot», assenyala David Pons, alcalde de Sumacàrcer.

El primer edil ha confirmat que s’aplicaran fortes sancions a aquells que desobeïsquen aquesta restricció, que està prevista que s’allargue fins que la situació estiga més tranquil·la. De fet, segons ha confirmat Pons, la Guàrdia Civil ha dissenyat un dispositiu especial de vigilància per a impedir que el trànsit puga circular pels camins tallats. «Demane prudència a la gent i sobretot que respecten les mesures. És obligatori portar mascareta, mantindre la distància i netejar-se constantment les mans. És pel bé de tots. Si complim, guanyarem la batalla al virus», sentència.