Sumacàrcer disposarà per primera vegada d’un menjador escolar en el seu centre educatiu

Sumacàrcer disposarà de menjador escolar en el seu centre educatiu a partir del pròxim curs com li ho ha comunicat el consistori a l’AMPA de l’escola, en un projecte que s’ha tancat aquests últims dies després de la confirmació per part de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana. D’aquesta manera, el centre comptarà amb un nou servei per als i les alumnes que estimen oportú.

L’obertura d’un menjador escolar es portava perseguint des de fa molts anys per les necessitats de molts pares i després d’anys d’esforç, el projecte serà una realitat quan es reprenguen les classes. L’alcalde del municipi, David Pons, ha volgut destacar la força que han fet des de totes les entitats perquè es pogués dur a terme el projecte: “Estem molt orgullosos de que els alumnes i les alumnes disposen a partir d’ara d’un servei afegit que farà del nostre centre educatiu un ens més complet. Però també estem molt feliços i realitzats pel compromís i la dedicació que ha tingut l’AMPA del centre i tota la comunitat educativa en aquest projecte. Han lluitat molt perquè es duga a terme i des del consistori només tenim paraules d’agraïment”, ha assenyalat Pons, que a més ha confirmat que les obres de condicionament d’aquest nou espai estan pràcticament finalitzades a falta de pocs detalls i s’està treballant a fons per a la posada a punt del menjador escolar, que estarà disponible des del primer dia del curs 2020-2021.

“En els temps que corren és una notícia molt important per a la població. És un avantatge per al centre el disposar d’aquest nou servei i esperem que tinga resposta per part de la gent perquè està dirigit a oferir comoditat a les famílies”, ha afegit Pons.